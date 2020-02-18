Почему бизнес готов вкладывать миллиарды в переработку мусора

В границах Большой Тулы Завершен первый этап строительства современного полигона ТКО, отвечающего высоким экологическим стандартам. Об этом сообщил представитель регионального оператора - директор филиала "Тульский" ООО "Хартия" Иван Асеев. Второй регоператор, действующий на территории области, - ООО "МСК-НТ" построил свой производственно-технический комплекс еще в прошлом году. Когда и при каких условиях заработает процесс экологичной утилизации отходов, выясняла корреспондент "РГ".

Эволюция утилизации

Ранее попытки сортировки мусора были сосредоточены в основном в областном центре. Еще в далеком 2002-м году городские власти закупили в Испании оборудование для мусороперерабатывающего завода - прессы для уплотнения и автоматической обвязки отходов. Остальное оборудование - конвейеры, систему вентиляции и прочее изготовили на предприятиях Тульской области. Стоимость первой очереди обошлась бюджету в 42 миллиона рублей, а полностью комплекс станции по переработке мусора оценивался почти в 80 миллионов.

Средства на строительство завода выделили городская и областная администрации, организация "Соцуголь", около 15 миллионов перечислены различными экологическими фондами. Тогда все это делалось по программам трудоустройства шахтеров - это было время ликвидации Подмосковного угольного бассейна. Запустили, правда, только его первую очередь. В 2003 удалось соорудить более 80 процентов объектов второй очереди, но потом деньги кончились. Зато масса чиновников успела "перенять опыт" в солнечной Испании за бюджетные деньги.

Вновь к вопросу переработки отходов в Туле вернулись только в 2011 году - в городском бюджете было заложено 50 миллионов рублей на восстановление завода твердых бытовых отходов. В 2013 году городские власти разработали долгосрочную целевую программу "Обращение с коммунальными отходами на территории муниципального образования город Тула на 2013-2017 годы". Казна выделяет еще более 80 миллионов "на завершение строительства комплекса по утилизации твердых бытовых отходов". Но достроить опять не удалось - появились изменения в стратегии и тактике утилизации отходов. Новый городской глава был увлечен идеей строительства мусоросжигающего завода. Вновь были заграничные командировки - на сей раз в Германию, вновь тулякам аргументировано объясняли, как будет хорошо, если такой завод купить на бюджетные деньги, и что современные технологии позволяют сжигать мусор без особого вреда для экологии. Правда, как тогда объясняли специалисты, Москве сжигание одного кубометра мусора обходится примерно в сто тысяч рублей. Столичный бюджет такие траты выдерживает, а для Тулы, по предварительным подсчетам, только бюджетных ассигнований на это потребовалось бы около двух миллиардов - это почти треть городской казны. Внедрить идею сжигания мусора не успели, но европейский опыт за бюджетный счет тульские чиновники изучили основательно. Единственное, что удалось сделать - наконец, появились хозяева у контейнерных площадок, власти все же оформили эти земельные участки и сдали их в аренду.

В 2018 году из бюджета области шести районам было выделено более 209 миллионов рублей на ликвидацию и рекультивацию несанкционированных свалок. Областному центру из них досталась примерно десятая часть. Стоит заметить, несанкционированные свалки образуются все же в большинстве случаев от того, что мусор банально некуда деть - не вывозится. И это не только в деревнях, но и в крупных населенных пунктах. Конечно, свою лепту в это вносили и недобросовестные "мусоросборщики", собиравшие отходы и деньги за их утилизацию, и вываливавшие все это добро в ближайшем подлеске.

Новые мощности

С началом "мусорной реформы" правительство области заключило соглашение с двумя операторами по обращению с твердыми бытовыми отходами - ими стали крупные федеральные сети. Подводя итоги первого года, министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов сообщил, что за это время образование несанкционированных свалок сократилось на 60 процентов по сравнению с прошлым годом. По его словам, региональные операторы несут полную ответственность за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО. Кроме того, за год организован вывоз мусора из отдаленных населенных пунктов области, где ранее такая услуга не оказывалась. Сейчас услугу получают 98 процентов жителей региона. В области создано более 870 контейнерных площадок - на что из областной казны выделено более 70 миллионов рублей, доустановлено более 21 тысячи контейнеров. А за мусоровозами следят с помощью системы ГЛОНАСС.

Горожане готовы разделять отходы, но только в случае, если емкости для их сбора будут рядом с домом

Как рассказал директор филиала "Тульский" ООО "Хартия" Иван Асеев, ввести в эксплуатацию новый полигон планируется в апреле этого года. Здесь будут использоваться современные бетонитовые маты, которые не дают фильтрату уходить в землю - все идет в отстойники.. На втором этапе запланировано создание современного мусороперерабатывающего комплекса. Общий объем инвестиций в регион по этому проекту в 2019-2020 годах составит около трех миллиардов рублей.

Второй регоператор, "МСК-НТ", возвел на территории полигона в Дубне производственно-технический комплекс мощностью до 440 тысяч тонн в год. Как пояснила директор по региональному развитию ООО "МСК-НТ" Наталия Костомарова, в пневмокаркасном арочном сооружении размещается линия обработки отходов. В технологическом процессе использовано современное оборудование производства компании Husmann (Германия). По ее словам, после оформления лицензии и запуска линии обработки в апреле этого года следующим шагом будет формирование полей компостирования. Сейчас определяются возможные варианты реализации отсортированных фракций отходов на рынке с учетом оптимальной логистики. Кроме того, в планах - строительство под Ефремовым комплекса обработки ТКО производительностью до 80 тысяч тонн в год, а также реконструкция полигона ТКО в Плавском районе.

Игра на интерес

Ранее мусорный бизнес был не столь интересен инвесторам, но сейчас, когда изменились тарифы, на этом рынке появилось серьезная конкуренция. Если предприниматели готовы вкладывать миллиарды в отходы, значит, они уверены в окупаемости инвестиций. А задача власти сегодня - контроль за тем, чтобы средства, которые отдает население, шли по назначению.

Однако, по словам специалистов, экологичная утилизация отходов заработает лишь при повсеместном внедрении раздельного сбора мусора. Органические и неорганические фракции сложно выделить из общего объема, и это большая проблема. Морально туляки уже готовы к раздельному сбору. Небольшой опрос на улицах Тулы и в пригородных поселках показал, что жители ничего не имеют против этого. Однако горожане говорят, что будут складывать отходы в разные контейнеры только в том случае, если разноцветные емкости появятся рядом с домом. Пройти для этого даже сотню метров для жителей оказывается непосильной задачей.

Профильный министр Юрий Панфилов, комментируя проблему, заметил, что прививать привычку к раздельному сбору мусора будут в три этапа. Первый - установка раздельных контейнеров в учреждениях и организациях. Второй - внедрение этой системы в новых строящихся микрорайонах. И, наконец, поставят такие контейнеры у каждого дома. Правда, произойдет это не скоро.

Немаловажную роль играет и повышение экологической культуры граждан. Кому-то уже сложно объяснить простые вещи о том, что "сорить нехорошо". Здесь вся надежда на подрастающее поколение - уже сегодня в школах проводятся на эту тему специальные уроки.

Усвоят ли их?

- Несколько лет назад никто не думал, что такое вообще возможно, - замечает Юрий Панфилов. Но вот пример: поставили в одном из торговых центров емкость для сбора отработанных батареек. И ведь были сомнения, что люди начнут собирать батарейки и специально куда-то их отвозить. Сегодня эти емкости заполняются за день - их вывозят ежедневно. Это вселяет определенный оптимизм.