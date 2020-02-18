Проект реконструкции аэропорта Липецка подготовят в течение года

Проект реконструкции международного аэропорта Липецка в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры планируется подготовить до конца 2020 года, следует из сообщения Росавиации.

Для выполнения работ объявлен открытый конкурс, который проводит в электронном виде ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", подведомственное Росавиации учреждение. Финансироваться работы будут за счет федерального бюджета.

В аэропорту планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу, перрон, места стоянок, рулежные дорожки. Также будут устроены очистные сооружения и водосточно-дренажная сеть, построены аварийно-спасательная станция, установки свето-сигнального оборудования, объекты электроснабжения и периметровые ограждения. Будут выполнены и другие виды работ.

Международный аэропорт Липецк - аэропорт федерального значения. Реконструкция и строительство объектов аэродромной инфраструктуры позволит повысить уровень безопасности полетов, расширить географию пассажирских перевозок и улучить качество предоставляемых услуг, отмечают в Росавиации.