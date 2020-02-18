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18.02.2020 12:18
Проект: В регионах

Собянин осмотрел строительство новых спортобъектов в "Лужниках"

Текст: Сергей Жуков
Фото: Аркадий Колыбалов
К концу году спортивное семейство "Лужников" ожидает пополнение: строители заканчивают реконструкцию универсального спортзала "Дружба" и достраивают ледовый дворец "Кристалл". Позже к ним добавятся теннисный клуб, международные центры самбо и бокса.

В прошлом году, напомнил мэр Москвы Сергей Собянин, на территории олимпийского комплекса "Лужники" открылись дворцы художественной гимнастики и водных видов спорта. В скором времени здесь должны заработать еще несколько крупных объектов. В их числе - зал "Дружба", построенный к Олимпиаде-80. Тогда в нем соревновались между собой женские волейбольные команды. После Игр комплекс принимал турниры по разным видам спорта. Реконструкция здания началась в 2018 году. "Конструкции утратили свою стойкость и были аварийными, - пояснил Собянин. - "Дружба", по сути, собирается заново".

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Здание покрыто железобетонными лепестками, поэтому издалека напоминает большую футуристическую морскую звезду. Узнаваемый облик строители обещают сохранить. "Мы перебрали и усилили все аварийные лепестки, с обеих сторон нанесли огнезащитный состав, - рассказал замгенерального директора компании-подрядчика Андрей Подпорин. - Крыша не протекает, мы проверили. Укрепили перекрытия и заменили несущие конструкции, на которых держатся трибуны. В принципе зал готов к монтажу инженерного оборудования и чистовой отделке". После реконструкции "Дружба" получит главный зал площадью около двух тысяч квадратных метров, три многофункциональных зала, тренажерку, конференц-зал, пресс-центр и кафе. Как ожидается, обновленный комплекс будет принимать соревнования по восьми видам спорта: теннису, волейболу, художественной гимнастике, фехтованию, борьбе, акробатическому рок-н-роллу, спортивным танцам и мини-футболу.

Завершить реконструкцию "Дружбы" строители рассчитывают до конца года. К этому же сроку планируют сдать и ледовый дворец "Кристалл". Его строят с 2017 года. Главной его "фишкой" станет панорамное остекление. Фасад здания украсят конструкции, символизирующие следы от полозьев коньков на льду. У входа появятся витражи с архитектурными элементами в виде кристаллов. Внутри обустроят хоккейные коробки-трансформеры - размеры можно будет подгонять под стандарты КХЛ и НХЛ. Появятся тут и залы для фитнес-тренировок, и 25-метровый бассейн с пятью дорожками. Компанию им составят зал бокса, спа-зона, офисные помещения и магазин спорттоваров. Здесь же установят пока единственный в России общедоступный конькобежный тренажер.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Возводится в "Лужниках" и теннисный клуб. Там будет 26 кортов, включая 15 крытых и семь открытых, четыре площадки для игры в сквош и настольный теннис, площадки для пляжного тенниса. Комплекс тоже будет многофункциональным. Откроют универсальный спортивный зал, фитнес-центр с бассейном и банным комплексом, детский и оздоровительный центры.

В перспективе, по словам Сергея Собянина, в "Лужниках" построят два международных центра - самбо и бокса. Спортивные сооружения разместятся под одной крышей, но будут функционировать независимо друг от друга. Там предусмотрены отдельные входы и парковки.

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