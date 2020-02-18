Студент МАИ приговорен к 3 годам условно за нападение на росгвардейца

Мещанский районный суд Москвы во вторник приговорил студента МАИ Андрея Баршая к трем годам колонии условно за применение насилия в отношении бойца Росгвардии.

"Суд приговорил: признать Баршая виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, назначенное наказание считать условным", - говорится в приговоре судьи Татьяны Изотовой.

Как сообщает Интерфакс, молодой человек был освобожден в зале суда. Согласно обвинению, 27 июля в центре Москвы в ходе несанкционированной акции на улице Рождественка Баршай, "реализуя внезапно возникший преступный умысел", напал на сотрудника Росгвардии Александра Козлова, в результате чего последний почувствовал физическую боль.

Потерпевший Козлов, которому Баршай принес извинения, заявил суду, что претензий к студенту не имеет и считает возможным назначить ему условный срок.