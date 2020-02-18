Новости

Путин освободил Суркова от должности помощника президента 20:00
Toyota представит в Женеве "младший" RAV4 20:00
Студент МАИ приговорен к 3 годам условно за нападение на росгвардейца 19:55
МИД РФ рассказал о переговорах с Турцией по Идлибу 19:51
В Москве состоится финал Национальной премии "Бизнес-Успех" 19:47
Приступ Дмитрия Диброва попал на видео 19:45
АвтоВАЗ готовит к выходу на рынок новую версию Lada Xray 19:33
Назван диагноз Дмитрия Диброва 19:23
Единое приложение для Office появилось в Google Play 19:10
10 вузов РФ вошли в топ-100 рейтинга стран с активно развивающейся экономикой 19:07
В Казани протестировали новые автобусы МАЗ 19:03
Президенты России и Болгарии по телефону обсудили энергетические проекты 18:54
В Минске ответили на слова главы МИД Украины о "войне" Беларуси с РФ 18:49
"Лед 2" возглавил российский прокат 18:44
Президенты РФ и Туркмении по телефону обсудили стратегическое партнерство 18:36
Партия "За правду" представит свою программу на обсуждение в регионах 18:32
Вышел русский трейлер "Человека-невидимки" со звездой "Рассказа служанки" 18:24
Сотниковой была проведена плановая операция 18:15
На Украине запретили показывать фильм с Зеленским 18:13
Севастополю вернули 4000 гектаров леса 18:08
Актер Джейсон Дэвис умер в 35 лет 17:59
Актриса Шерил Сандерс убита в перестрелке со своим бывшим мужем 17:51
Немецкий бизнес предложил ввести безвизовый режим между РФ и ФРГ 17:50
Демографы обнаружили, что беременность может быть "заразна" 17:50
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
18.02.2020 19:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Студент МАИ приговорен к 3 годам условно за нападение на росгвардейца

Текст: Петр Орлов

Мещанский районный суд Москвы во вторник приговорил студента МАИ Андрея Баршая к трем годам колонии условно за применение насилия в отношении бойца Росгвардии.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В Москве задержали еще двух граждан за летние беспорядки

"Суд приговорил: признать Баршая виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, назначенное наказание считать условным", - говорится в приговоре судьи Татьяны Изотовой.

Как сообщает Интерфакс, молодой человек был освобожден в зале суда. Согласно обвинению, 27 июля в центре Москвы в ходе несанкционированной акции на улице Рождественка Баршай, "реализуя внезапно возникший преступный умысел", напал на сотрудника Росгвардии Александра Козлова, в результате чего последний почувствовал физическую боль.

Потерпевший Козлов, которому Баршай принес извинения, заявил суду, что претензий к студенту не имеет и считает возможным назначить ему условный срок.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing
Коронавирус диагностирован у россиянина с лайнера Diamond Princess
ФСБ предотвратила теракты в учебных заведениях Керчи
Минюст: Россия оспорит решение Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников