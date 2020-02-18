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18.02.2020 15:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Территории около шоссе Энтузиастов благоустроят в 2020 году

Текст: Ирина Огилько

В текущем году специалистами комплекса городского хозяйства запланированы масштабные работы по благоустройству магистрали от Андроньевской площади до МКАД. Об этом рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- Работы пройдут на бульваре Энтузиастов, улице Сергия Радонежского и шоссе Энтузиастов, - уточнил заместитель мэра столицы.

Бирюков отметил, что при создании концепции благоустройства провели комплексный анализ территории, в том числе анализировали транспортные и пассажирские потоки, возможность их оптимизации. Большое внимание планируется уделить зонам, прилегающим к остановкам общественного транспорта. Так к ним будут вести удобные подходы, заменят старое покрытие тротуаров, установят фонари и уличные торшеры.

Преобразятся территории вблизи станций метро "Римская", "Площадь Ильича" и "Шоссе Энтузиастов". Здесь сделают гранитное мощение, причем цвет мощения станет своего рода навигацией. Также благоустроят переход со станций метро "Римская" и "Площадь Ильича" на станцию МЦД-2 "Москва Товарная", а со станции метро "Шоссе Энтузиастов" на одноименную станцию МЦК. Обновят и сквер около выхода из станции метро "Площадь Ильича". По улице Сергея Радонежского до шоссе Энтузиастов планируется пустить трамвай.

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