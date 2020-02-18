Скачок розничных цен на защитные маски зафиксирован в 68 регионах страны. Мониторинг антимонопольной службы был проведен в связи с эпидемиологической настороженностью: к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ добавились риски распространения коронавируса. Больше всего, как ни странно, медицинские маски подорожали в европейской части России. Среди регионов-лидеров - Ивановская, Тамбовская и Воронежская области, где цены по отдельным позициям выросли в четыре раза.

Анализ данных, предоставленных аптеками, показал, что розничные цены в большинстве случаев поднялись вслед за закупочными, сообщили в центральном аппарате ФАС. Вместе с тем далеко не везде бизнес решился переписывать ценники так же радикально, как цифры в накладных. К примеру, максимальный рост оптовых цен на маски в декабре - январе отмечали аптекари Адыгеи (на 1566 процентов), но в число регионов с наибольшим скачком в рознице республика не вошла. В Подмосковье эти изделия в закупках подорожали впятеро, в рознице - втрое. В среднем по стране в рознице рост цен составил 104 процента, в опте - 173.

В аптеке индивидуального предпринимателя из Шуи эти одноразовые повязки взлетели в цене на все 485 процентов.

- Этот ИП представил нам документы, подтверждающие, что рост его розничной цены был обусловлен ростом закупочной цены у тамбовского производителя. В свою очередь, тамбовский поставщик масок повысил цену на 509 процентов, - рассказала врио руководителя УФАС по Ивановской области Татьяна Михеева.

Материалы уже изучают антимонопольщики в столице. Их ивановские коллеги продолжат мониторинг в 13 основных аптечных сетях региона. По предварительным данным, общая ситуация не вызывает серьезных опасений. В начале февраля маски подорожали в среднем на шесть-девять процентов. Кое-где цена даже упала на 22 процента.

На Тамбовщине контролерам встретились случаи подорожания масок на 431 процент. Чуть больше повезло воронежцам. Но и в столице Черноземья нашлись магазины, где цена на эти нехитрые изделия выросла в три-четыре раза.

В аптеке индивидуального предпринимателя из Шуи одноразовые повязки взлетели в цене на 485 процентов

- В Воронеже мы охватили проверками более 20 аптек, в том числе сетевых, в Центральном и Коминтерновском районах. Везде розничные цены на медицинские маски и противовирусные препараты в феврале поползли вверх. В ряде точек масок вовсе не было в наличии, а в некоторых цены на них подскочили в три раза. В частности, маски, которые до эпидемии гриппа стоили пять рублей, там продавали по 15, - поделилась наблюдениями региональный координатор "Молодежки ОНФ" Светлана Мишанова.

Фармацевты в воронежских аптеках ссылались на рост закупочных цен, но отказывались показать "фронтовикам" соответствующие документы и накладные.

В 24 субъектах РФ выявлены отдельные факты повышения розничных цен без связи с их ростом в оптовом звене, сообщил замглавы ФАС Андрей Цариковский. По каждому из этих случаев проведут проверку.

В связи с ажиотажным спросом у производителей и оптовых распространителей масок в некоторых регионах товарные запасы уменьшились. В ряде случаев образовался дефицит.

- Медицинские маски отсутствовали в 38 процентах аптек на момент посещения их участниками "Молодежки ОНФ", - подтвердил член центрального штаба Народного фронта Игорь Кастюкевич. - В 46 процентах точек изделия стоили более пяти рублей за штуку. Самая высокая цена составила 25 рублей.

Активисты "Молодежки" заодно поинтересовались ценами на популярные противовирусные средства. В 40 процентах проверенных аптек эти препараты подорожали.

Для Воронежа ситуация была ожидаемой. В периоды сезонного подъема заболеваемости (сейчас школы города закрыты на двухнедельный карантин) противовирусные средства традиционно немного растут в цене. Но, как отметили в "Молодежке ОНФ", прибавка оказалась малозначительной - бизнес явно не переоценивает покупательную способность населения. Стоимость противовирусных и в обычное время начинается от 500 рублей за упаковку.

К тому же выручка от реализации таких лекарств зимой увеличивается и без дополнительной наценки. В ходе рейда выяснилось, что продажи противовирусных препаратов в Воронеже за последнее время выросли в среднем на треть. Зачастую люди приобретают и принимают их по собственной инициативе - якобы для профилактики. Хотя имеют все основания как раз на этих таблетках и сэкономить.

- Все вопросы с профилактикой и назначением лекарств надо решать с врачом. Огромное количество препаратов не обладает никакой эффективностью. Доказательной базы для их применения нет. Противовирусные средства подходят для лечения гриппа, но не ОРЗ! Самое страшное, что больные, насмотревшись рекламы, бесконтрольно принимают еще и нестероидные противовоспалительные препараты, чтобы сбить температуру. На последствия этого мы насмотрелись во время эпидемии 2009 года. Лихорадка и другие симптомы на какой-то период уходят, а болезнь остается. За четыре дня мы получаем маложизнеспособный организм, - предостерег заведующий отделением воронежской областной инфекционной больницы Сергей Ларин.

Прямая речь

Дмитрий Костенников, заместитель министра здравоохранения РФ:

- В обзоре "Молодежки ОНФ" по противовирусным препаратам есть цены, которые превышают предельно допустимые. Бухгалтерская и кассовая отчетность позволяют четко зафиксировать подобные нарушения. При проверках те торговые организации, где цены были превышены, от ответственности не уйдут. Санкции - вплоть до лишения лицензии.

Тимофей Нижегородцев, начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России:

- Чем ближе регион к очагу эпидемии, тем меньше дорожают маски. Так, в Хабаровске прибавка составила около 31 процента. Это говорит о том, что большой вклад в обвальный спрос и рост цен на маски обусловлен информационными кампаниями, а не реальной эпидемиологической обстановкой. Причем маски, при всем внимании к ним, далеко не высокотехнологичное медицинское изделие, и некоторые регионы разъясняют, как самостоятельно их изготовить. Ситуация с ростом цен на противовирусные препараты из перечня ЖНВЛП, цена на которые контролируется государством, сейчас под контролем. На те лекарства и медицинские изделия, которые находятся вне сферы государственного ценового регулирования, ФАС предлагает распространить норму закона о торговле, которая наделяет правительство правом в случае эпидемий и чрезвычайных ситуаций вводить механизм регулирования цен сроком до 90 дней.