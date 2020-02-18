Инвесторам все чаще приходится считаться с мнением населения: противостояние агрохолдинга "Мираторг" и жителей села Ольховатка под Курском стала ярким тому подтверждением. Жители села выступили против строительства свинокомплекса, твердо заявив: ни рабочих мест с высокими зарплатами, ни дополнительных налогов нам не надо - ведь как только предприятие появится неподалеку от домов, о свежем воздухе можно будет забыть. Группа компаний "Черкизово" встретила такое же неприятие планов строительства животноводческих комплексов под Липецком. Параллельно в регионах то и дело вспыхивают скандалы вокруг "грязных" производств: в Курске власти начали судиться с зловонным текстильным заводом, под Липецком решили вопрос с переносом обувного предприятия, против которого выступили местные жители. Недовольство последних вынуждает региональные власти делать нелегкий выбор: с одной стороны, необходимо развивать территорию, а без частных инвестиций это нереально, с другой - заботиться об экологии этих мест.

Многие селяне испытывают недовольство от соседства со свинокомплексами, несмотря на обещания инвесторов сделать их жизнь лучше. Фото: Валерий Морев/ ТАСС

"Никаких свиней"

Активистка протестного движения в курском селе Ольховатка Татьяна Богданова отмечает, что местные чиновники хотели "не мытьем, так катаньем" заставить жителей сменить гнев на милость.

- Говорили нам: это же рабочие места, это налоги, - рассказывает Татьяна. - Еще учили - мол, просите у "Мираторга" ФАП или дорогу. Но я вам так скажу: на моей улице дороги нет, но если свинокомплекс появится, она и не нужна будет - нам просто придется съехать отсюда. В Фатежском районе уже стоят эти комплексы, так до нас доходит этот запах, когда туман спускается. Недавно две недели дышать было невозможно...

Разговоры о перспективах строительства свинокомплексов, споры между противниками и немногочисленными сторонниками, активистами оборвались неожиданно. Курский губернатор Роман Старовойт на своей странице в соцсети сообщил, что строительство семи свинокомплексов "Мираторг" перенесет в соседние регионы.

- Я договорился с руководством компании о переносе ряда площадок, - заявил глава региона. - Против возведения новых предприятий резко выступали местные жители. К сожалению, Курская область недополучит 6,5 миллиарда рублей инвестиций, 420 рабочих мест, 24 миллиона рублей от НДФЛ в год и 107 миллионов рублей налога на имущество в год. Сейчас в нашем регионе действует 35 свинокомплексов "Мираторга". Для примера, в Белгородской области - 64.

В самом агрохолдинге сообщили, что строительство комплексов перенесут в Брянскую и Орловскую области. Там у компании уже есть активы.

Недиванные экспертизы

Руководство агрохолдингов приводит данные экспертиз о том, что концентрация вредных веществ в атмосфере около действующих комплексов значительно ниже предельно допустимых. Однако большого влияния на общественное мнение эта информация не оказывает.

Анализируя подобные случаи в Липецкой области, глава региона Игорь Артамонов подчеркивает: весь процесс должен идти в рамках законодательства, а перед публичными слушаниями по поводу строительства спорных объектов необходимо сначала проводить независимую экологическую экспертизу проекта.

- О влиянии производств на окружающую среду может судить только профессионал, - отмечает Игорь Артамонов. - Два комплекса в Березовке Тербунского района должны стать самыми современными, как в Европе. Но сначала необходима экологическая экспертиза, а уже потом обсуждение: надо строить или не надо. Если в Березовке не принимают инвестора, он пойдет в Курскую или в Белгородскую область, будет там увеличивать внутренний региональный продукт, платить зарплату. А жители деревни Березовка поедут в Москву охранниками работать.

О важности экологической экспертизы глава Липецкой области говорил и с менеджерами ГК "Черкизово". Инвестиции в строительство животноводческих площадок, запланированных потенциальным инвестором в этом регионе, оцениваются в 10 миллиардов рублей. При этом чиновник потребовал соответствия проектов самым высоким стандартам.

Стоит заметить, что возведению маслоэкстракционного завода той же компании в Елецком районе никто не препятствует: активная фаза строительных работ начнется уже весной. Завод не случайно разместят на территории особой экономической зоны регионального уровня "Елецпром": таким образом, предприятие получит налоговые преференции и субсидии на оплату банковских кредитов. Примечательно, что и в Курской области практически в это же время власти с представителями "Мираторга" пришли к договоренности о строительстве предприятий иного профиля. Так, планируется, что в регионе появятся заводы по производству гепарина - за 375 миллионов рублей, желатина - за 2,3 миллиарда, а также мукомольно-крупяное предприятие и комбикормовый завод, инвестиции в которые составят три и пять миллиардов соответственно.

Практика показывает: если к деятельности инвестора "есть вопросы", то лучше отказать ему сразу

- Они создадут новые рабочие места и обеспечат налоговые поступления в бюджет региона. Правда, в намного меньших масштабах, чем свинокомплексы, - отметил Роман Старовойт.

Пусть деньги не пахнут

- Мы не против инвестиций, - отмечает Татьяна Богданова. - Наш район надо делать туристическим. Это Северный фас Курской дуги. И к нам уже едут туристы, из других областей, из Москвы, немцы едут! Мы будем обращаться к федеральным властям, чтобы именно туризм здесь развивался.

Однако мечты курян о стабильном туристическом, а значит, и финансовом потоке, по мнению экспертов отрасли, останутся мечтами еще очень долго. Глава турфирмы Евгений Косоруков за развитие внутреннего и въездного туризма ратует давно, а Поныровский район считает перспективным. Но тут же сравнивает Поныровские мемориальные места с белгородским музеем-заповедником "Прохоровское поле".

- В прошлом году Прохоровку посетило 375 тысяч человек, а Поныри - 30 тысяч. Разницу чувствуете? Что предлагают Поныри и что предлагает Прохоровка? Там, под Белгородом, несколько музеев, мемориальный комплекс "Прохоровское поле" со Звонницей, парк, кафе, и, что самое важное - с каждым годом появляется что-то новое. И это единый комплекс. А в Поныровском районе все памятные места расположены на расстоянии друг от друга. Очень сложно планировать экскурсии. Нужен какой-то один объект притяжения, который бы объединил все то, что уже есть, и оживил бы интерес к этим местам. И пока его не будет, ждать инвесторов, которые бы построили гостиницу или кафе, не приходится. Кстати, кафе там уже открывали, владельцем заведения был человек богатый, депутат. Но оно закрылось. Никто не захотел работать за мизерные зарплаты, а такие они потому, что мало туристов.

Любой объект требует экологической экспертизы и нормативной оценки. Есть примеры, когда в городах закрывались булочные из-за жалоб жителей на запахи выпечки - их требования признавались законными.

Практика показывает: если к деятельности инвестора "есть вопросы", то лучше отказать ему сразу. Мучительный процесс борьбы с вредным текстильным заводов в самом Курске - еще одно тому подтверждение. С предприятием "Экотекс", месяцами душившим горожан жутким запахом, началось судебное разбирательство. Люди жаловались на выбросы давно, но провести экспертизу, которая выявила превышение ядовитых веществ, получилось лишь после месяцев скандалов и митингов. Однако и после этого речь о приостановлении работы предприятия не идет. Это решение должен вынести суд, но, как отметили юристы обладминистрации на прошедшем оперативном совещании, разбирательство может затянуться на годы.

- И завод что, три года будет травить людей? - переспросил губернатор Роман Старовойт и попросил "подойти к проблеме творчески": прекратить на завод поставку ресурсов - газа, электричества, воды. Юристы предупредили, что это чревато судебными исками уже к администрации области и поставщикам Губернатор заметил, что суд может и их рассматривать годами...