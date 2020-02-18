В Москве мошенники обманули участницу "Битвы экстрасенсов"

Участница пятого сезона "Битвы экстрасенсов" Анна Богата нарвалась на мошенников при покупке недвижимости. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы.

Девушка с экстрасенсорными способностями захотела купить таунхаус в деревне Румянцево, что находится в Новой Москве. Она заключила с неким мужчиной договор о покупке дома стоимостью 135 тысяч долларов или более восьми миллионов рублей. По договору Богата внесла 50 тысяч долларов в виде аванса, а остальную сумму обязалась выплатить ежемесячными платежами в течение 17 месяцев. По словам участницы шоу свою часть договора она выполнила, но мужчина ее обманул. Таунхаус до сих пор не достроен, от общения продавец уклоняется, деньги не возвращает. Анна Богата считает, что налицо признаки мошенничества и обратилась с заявлением в полицию.

Правоохранительные органы начали проверку.