Новости

"Локомотив" выплатит Фернандешу более 11 млн рублей по решению CAS 13:37
Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing 13:33
В древнеегипетском саркофаге найдено изображение "Владыки небес" 13:33
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Бангкоке 13:29
Женщину из Подмосковья будут судить за нанесение смертельных травм ребенку 13:27
Ивановца поймали за пятимиллионную кражу в Костроме 13:24
В Пермском крае полицейского заподозрили в избиении подростка 13:23
Чемпион мира Жаклен не выступит в индивидуальной гонке 13:18
В Госдуме изучат призыв судьи КС не считать Россию правопреемницей СССР 13:18
Похороны застреленных в Калининграде супругов состоятся 19 февраля 13:16
Житель Екатеринбурга сделал девушке предложение через шутер 13:09
Посольство РФ прорабатывает вопрос отъезда россиян с Diamond Princess 13:04
Спасатели сообщили о 80 купальщиках в московских водоемах за выходные 13:03
В Болгарии из-за двух слов премьера разгорелся русофобский скандал 13:01
В увольнении учителя из-за стихов Есенина не нашли нарушений 13:00
Матвиенко: Россия готова помогать Замбии в модернизации армии 12:59
Александру Маслякову оставили бренды "Международный союз КВН" и Planet KVN 12:54
В Москве мошенники обманули участницу "Битвы экстрасенсов" 12:53
ВЦИОМ: Три четверти россиян считают себя добрыми людьми 12:52
Названы 10 лучших русскоязычных пьес 2019 года 12:51
Патрушев провел встречу с эмиром Катара 12:44
Володин предложил подвести итоги присутствия США в Афганистане 12:39
Еще 88 человек заболели коронавирусом на лайнере Diamond Princess 12:37
Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры 12:35
В Башкирии иномарка ушла под фуру: два человека погибли 12:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Как выбрать онлайн-кинотеатр по душе и по карману
Как выбрать онлайн-кинотеатр по душе и по карману
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
18.02.2020 12:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве мошенники обманули участницу "Битвы экстрасенсов"

Текст: Ирина Рыбникова

Участница пятого сезона "Битвы экстрасенсов" Анна Богата нарвалась на мошенников при покупке недвижимости. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы.

В Москве гражданин КНР отдал мошенникам 10 миллионов рублей за маски

Девушка с экстрасенсорными способностями захотела купить таунхаус в деревне Румянцево, что находится в Новой Москве. Она заключила с неким мужчиной договор о покупке дома стоимостью 135 тысяч долларов или более восьми миллионов рублей. По договору Богата внесла 50 тысяч долларов в виде аванса, а остальную сумму обязалась выплатить ежемесячными платежами в течение 17 месяцев. По словам участницы шоу свою часть договора она выполнила, но мужчина ее обманул. Таунхаус до сих пор не достроен, от общения продавец уклоняется, деньги не возвращает. Анна Богата считает, что налицо признаки мошенничества и обратилась с заявлением в полицию.

Правоохранительные органы начали проверку.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
Посольство РФ прорабатывает вопрос отъезда россиян с Diamond Princess
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников