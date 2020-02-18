В Москве откроется музей Доктора Лизы

Новости

МИД РФ рассказал о переговорах с Турцией по Идлибу 19:51
В Москве состоится финал Национальной премии "Бизнес-Успех" 19:47
Приступ Дмитрия Диброва попал на видео 19:45
АвтоВАЗ готовит к выходу на рынок новую версию Lada Xray 19:33
Назван диагноз Дмитрия Диброва 19:23
Единое приложение для Office появилось в Google Play 19:10
10 вузов РФ вошли в топ-100 рейтинга стран с активно развивающейся экономикой 19:07
В Казани протестировали новые автобусы МАЗ 19:03
Президенты России и Болгарии по телефону обсудили энергетические проекты 18:54
В Минске ответили на слова главы МИД Украины о "войне" Беларуси с РФ 18:49
"Лед 2" возглавил российский прокат 18:44
Президенты РФ и Туркмении по телефону обсудили стратегическое партнерство 18:36
Партия "За правду" представит свою программу на обсуждение в регионах 18:32
Вышел русский трейлер "Человека-невидимки" со звездой "Рассказа служанки" 18:24
Сотниковой была проведена плановая операция 18:15
На Украине запретили показывать фильм с Зеленским 18:13
Севастополю вернули 4000 гектаров леса 18:08
Актер Джейсон Дэвис умер в 35 лет 17:59
Актриса Шерил Сандерс убита в перестрелке со своим бывшим мужем 17:51
Немецкий бизнес предложил ввести безвизовый режим между РФ и ФРГ 17:50
Демографы обнаружили, что беременность может быть "заразна" 17:50
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием 17:45
Йоханнес Бе: С критикой Логинова мы немного перегнули 17:43
Глава МВД Беларуси рассказал о снижении числа наркопреступлений 17:42
Видео: ДТП с участием БМП М2 Bradley произошло в Южной Корее 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
18.02.2020 18:44
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве откроется музей Доктора Лизы

Текст: Татьяна Замахина
В день рождения Елизаветы Глинки, 20 февраля, в Москве откроется музей ее имени. Об этом рассказала в Госдуме директор благотворительного фонда "Доктор Лиза" Наталья Авилова. А в преддверии этого события выставка, посвященная Глинке, открылась в нижней палате парламента. Крайне важно сделать все, чтобы память о ней жила, заявил на открытии спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Основу экспозиции, организованной фондом, составляют фотографии Елизаветы Глинки, иллюстрирующие работу и миссию, которым она посвятила жизнь, а также цитаты Доктора Лизы о жизни, людях и необходимости помогать ближнему.

Историю самых трогательных и запоминающихся фоторабот Вячеславу Володину и депутатам рассказала директор фонда Наталья Авилова. На фото - люди разных возрастов, которым помогала знаменитая Доктор Лиза. В 2007 году Елизавета Глинка основала общественную организацию для поддержки бездомных, одиноких пенсионеров и инвалидов, неизлечимо больных, пострадавших от войн, стихийных бедствий и семей, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций. В общем, всем тем, кто попал в трудную ситуацию. Доктор Лиза всегда была "на стороне слабого" - именно так и назвали выставку в Госдуме.

Фото: Предоставлено "Киностудией КИТ"
Как Чулпан Хаматова работает над ролью Елизаветы Глинки

Напомним, что Елизавета Глинка трагически погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года, доставляя в Сирию гуманитарную помощь для больных и раненых детей.

Она всю свою жизнь учила людей доброте и милосердию - сегодня крайне важно сделать все, чтобы память о Докторе Лизе жила, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Она среди нас, - обратился он к мужу Елизаветы - Глебу Глинке, а также ее единомышленникам, которые пришли в Госдуму. - Она своим примером многое сделала для того, чтобы мир менялся, учила нас милосердию, несла в мир добро. И поэтому сегодня, когда мы вспоминаем Елизавету Глинку, мы вспоминаем ее дела, то, что она сделала для людей, для общества, для нашей страны.

Соратники Доктора Лизы решили открыть музей ее памяти.

Фото: Сергей Михеев/РГ
На Красной площади представили "живую" книгу про Елизавету Глинку

"Мы будем рады вас видеть с 12 часов, Пятницкая улица, дом 18, - обратилась Наталья Авилова к посетителям выставки. - Там будет небольшой музей, в котором будут собраны вещи, рабочие инструменты, фотографии, рассказы людей, которые работали с Елизаветой Глинкой".

В музее любой желающий сможет узнать о жизни и работе Доктора Лизы, а также других российских подвижников, врачей и меценатов, которые посвятили свою жизнь служению ближним.

Вячеслав Володин, а также лидеры фракций и депутаты после осмотра выставки отправились в думский кинозал на закрытый показ фильма "Доктор Лиза" производства "Киностудии КИТ".

Культура Арт Музеи и памятники Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
ФСБ предотвратила теракты в учебных заведениях Керчи
Минюст: Россия оспорит решение Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа
Песков прокомментировал столкновение ополченцев ЛНР и украинских военных
Литература
Литература
"Маленький принц" и "1984" возглавили топ бумажных книг десятилетия
Кино
Кино
Как нашли первую в мире полнометражную документальную ленту, снятую в РФ