В Москве откроется музей Доктора Лизы

В день рождения Елизаветы Глинки, 20 февраля, в Москве откроется музей ее имени. Об этом рассказала в Госдуме директор благотворительного фонда "Доктор Лиза" Наталья Авилова. А в преддверии этого события выставка, посвященная Глинке, открылась в нижней палате парламента. Крайне важно сделать все, чтобы память о ней жила, заявил на открытии спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Основу экспозиции, организованной фондом, составляют фотографии Елизаветы Глинки, иллюстрирующие работу и миссию, которым она посвятила жизнь, а также цитаты Доктора Лизы о жизни, людях и необходимости помогать ближнему.

Историю самых трогательных и запоминающихся фоторабот Вячеславу Володину и депутатам рассказала директор фонда Наталья Авилова. На фото - люди разных возрастов, которым помогала знаменитая Доктор Лиза. В 2007 году Елизавета Глинка основала общественную организацию для поддержки бездомных, одиноких пенсионеров и инвалидов, неизлечимо больных, пострадавших от войн, стихийных бедствий и семей, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций. В общем, всем тем, кто попал в трудную ситуацию. Доктор Лиза всегда была "на стороне слабого" - именно так и назвали выставку в Госдуме.

Напомним, что Елизавета Глинка трагически погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года, доставляя в Сирию гуманитарную помощь для больных и раненых детей.

Она всю свою жизнь учила людей доброте и милосердию - сегодня крайне важно сделать все, чтобы память о Докторе Лизе жила, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Она среди нас, - обратился он к мужу Елизаветы - Глебу Глинке, а также ее единомышленникам, которые пришли в Госдуму. - Она своим примером многое сделала для того, чтобы мир менялся, учила нас милосердию, несла в мир добро. И поэтому сегодня, когда мы вспоминаем Елизавету Глинку, мы вспоминаем ее дела, то, что она сделала для людей, для общества, для нашей страны.

Соратники Доктора Лизы решили открыть музей ее памяти.

"Мы будем рады вас видеть с 12 часов, Пятницкая улица, дом 18, - обратилась Наталья Авилова к посетителям выставки. - Там будет небольшой музей, в котором будут собраны вещи, рабочие инструменты, фотографии, рассказы людей, которые работали с Елизаветой Глинкой".

В музее любой желающий сможет узнать о жизни и работе Доктора Лизы, а также других российских подвижников, врачей и меценатов, которые посвятили свою жизнь служению ближним.

Вячеслав Володин, а также лидеры фракций и депутаты после осмотра выставки отправились в думский кинозал на закрытый показ фильма "Доктор Лиза" производства "Киностудии КИТ".