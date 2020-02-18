В Москве открылись три детских сада для детей-аллергиков. Об этом сообщила председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы Людмила Мясникова, выступая на круглом столе по вопросам организации контроля качества питания школьников и дошкольников Москвы.

По ее словам, в феврале открылось три детских садика для детей, страдающих аллергией. Такой проект для столицы уникальный - он предусматривает выделение отдельных зданий с дошкольными группами для детей с аллергией на молочные продукты. У ребят там специализированное питание, в частности, из меню исключены молоко, масло сливочное, сыр, сметана, творог и кисломолочные продукты. "Потребность в пищевых веществах восполняется за счет увеличения в рационе продуктов, содержащих животный белок: говядина, птица, рыба и яйцо", - отметила Мясникова.

Дошкольные группы для ребят с аллергией открылись в школах N285, N1367 и N1465. Сейчас на сайте mos.ru идет запись мальчишек и девчонок в дошкольные группы. Для записи нужно предоставить медицинскую справку с подтверждением того, что ребенку рекомендовано диетическое питание.