В Москве побит температурный рекорд 1949 года

Рекордно теплая для 18 февраля температура воздуха зафиксирована в Москве: столбики термометров поднялись до отметки плюс 5 градусов.

Как отмечает "Интерфакс", такой показатель является рекордным для этой даты. В последний раз к пятиградусной отметке 18 февраля температура приблизилась только в 1949 году, когда в Москве было плюс 4,4 градуса.

При всем этом метеорологи ожидают, что потепление сегодня продолжится: возможно потепление до плюс 6 градусов. Довольно теплым окажется и завтрашний день. Вероятнее всего, рекордный показатель для 19 февраля также будет превзойден.

Напомним, что этой зимой температурный рекорд устанавливается уже в шестой раз.