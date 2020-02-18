В Москве состоится финал Национальной премии "Бизнес-Успех"

20 марта в Москве состоится финал Национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех" в рамках форума "Территория бизнеса - территория жизни". Больше 50 бизнес-спикеров выступят с темами про e-commerce, малый бизнес, конкуренцию в глобальном мире, социальное предпринимательство, самозанятость, развитие городской среды и экспорт.

Предприниматели - участники конкурса - расскажут о своем опыте развития бизнеса, выводе компаний из кризиса, маркетинговых инструментах, выходе на экспорт, инновационных продуктах. Жюри премии оценит предпринимателей по пяти критериям (новизна идеи, перспективность бизнеса, социальная ответственность, потенциал к тиражированию, презентация) и выберет победителей по 10 номинациям.

На форуме пройдет пленарная сессия "Конкуренция малого и среднего предпринимательства в глобальном мире. Ценность знаний".

В преддверии форума с 15 по 19 марта в Москве состоится Акселератор "Бизнес-Успех" - интенсивная программа только для победителей региональных этапов премии, которая включает в себя стажировки, тренинги, встречи с успешными предпринимателями и нетворкинг-сессии.

Национальная премия "Бизнес-Успех" - совместный проект Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты РФ, который реализуется при поддержке Корпорации МСП. Соорганизатор - Российский экспортный центр. Стратегический партнер - Федеральная пассажирская компания (РЖД). Официальные спонсоры: Банк ВТБ, Россельхозбанк, официальные партнеры: МСП Банк, Промсвязьбанк, Открытие.