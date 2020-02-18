Новости

В Петербурге суд признал банкротом ретейлера "Юлмарт" 21:27
Сертификат на маткапитал можно будет получить при выписке из роддома 21:23
Представители 135 профессий получат гражданство РФ в упрощенном порядке 21:10
АвтоВАЗ начал испытывать Lada по-новому 21:00
Норвежец помешал Большунову выйти в финал в спринте на "Ски Туре" 20:51
Пермские прокуроры проверят отказ в приеме ВИЧ-положительного пациента 20:50
В 2021 году начнутся испытания пассажирского сверхзвукового самолета 20:35
Российская полиция пересядет на Hyundai Solaris 20:30
Путин освободил Суркова от должности помощника президента 20:00
Toyota представит в Женеве "младший" RAV4 20:00
Студент МАИ приговорен к 3 годам условно за нападение на росгвардейца 19:55
МИД РФ рассказал о переговорах с Турцией по Идлибу 19:51
В Москве состоится финал Национальной премии "Бизнес-Успех" 19:47
Приступ Дмитрия Диброва попал на видео 19:45
АвтоВАЗ готовит к выходу на рынок новую версию Lada Xray 19:33
Назван диагноз Дмитрия Диброва 19:23
Единое приложение для Office появилось в Google Play 19:10
10 вузов РФ вошли в топ-100 рейтинга стран с активно развивающейся экономикой 19:07
В Казани протестировали новые автобусы МАЗ 19:03
Президенты России и Болгарии по телефону обсудили энергетические проекты 18:54
В Минске ответили на слова главы МИД Украины о "войне" Беларуси с РФ 18:49
"Лед 2" возглавил российский прокат 18:44
Президенты РФ и Туркмении по телефону обсудили стратегическое партнерство 18:36
Партия "За правду" представит свою программу на обсуждение в регионах 18:32
Вышел русский трейлер "Человека-невидимки" со звездой "Рассказа служанки" 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
18.02.2020 19:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве состоится финал Национальной премии "Бизнес-Успех"

20 марта в Москве состоится финал Национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех" в рамках форума "Территория бизнеса - территория жизни". Больше 50 бизнес-спикеров выступят с темами про e-commerce, малый бизнес, конкуренцию в глобальном мире, социальное предпринимательство, самозанятость, развитие городской среды и экспорт.

Фото: Александр Корольков/РГ
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию предпринимательства

Предприниматели - участники конкурса - расскажут о своем опыте развития бизнеса, выводе компаний из кризиса, маркетинговых инструментах, выходе на экспорт, инновационных продуктах. Жюри премии оценит предпринимателей по пяти критериям (новизна идеи, перспективность бизнеса, социальная ответственность, потенциал к тиражированию, презентация) и выберет победителей по 10 номинациям.

На форуме пройдет пленарная сессия "Конкуренция малого и среднего предпринимательства в глобальном мире. Ценность знаний".

В преддверии форума с 15 по 19 марта в Москве состоится Акселератор "Бизнес-Успех" - интенсивная программа только для победителей региональных этапов премии, которая включает в себя стажировки, тренинги, встречи с успешными предпринимателями и нетворкинг-сессии.

Национальная премия "Бизнес-Успех" - совместный проект Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты РФ, который реализуется при поддержке Корпорации МСП. Соорганизатор - Российский экспортный центр. Стратегический партнер - Федеральная пассажирская компания (РЖД). Официальные спонсоры: Банк ВТБ, Россельхозбанк, официальные партнеры: МСП Банк, Промсвязьбанк, Открытие.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing
Коронавирус диагностирован у россиянина с лайнера Diamond Princess
ФСБ предотвратила свыше 50 вооруженных нападений на учебные заведения
Минюст: Россия оспорит решение Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин