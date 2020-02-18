Женщину из Подмосковья будут судить за нанесение смертельных травм ребенку

Готовится к передаче в суд дело в отношении жительницы подмосковного Подольска, обвиняемой в причинении смертельных травм ребенку, находившегося под ее опекой.

Как сообщили в главке СКР по Московской области, гражданка обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего по статье 156 УК РФ. Расследование уголовного дела завершено. Сегодня - после утверждения обвинительного заключения в прокуратуре - уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствием установлено, что с февраля 2018 по 29 января 2019 года обвиняемая, зная о наличии у опекаемого 3-летнего ребенка сложных заболеваний, в том числе центральной нервной системы, нецензурно выражалась в адрес мальчика и жестоко обращалась с ним. Она прекрасно знала, что воспитание и опека над ним требовали особого внимания и навыков. Она систематически избивала ребенка, нанося удары руками по различным частям тела, в том числе по голове. В результате побоев мальчик был госпитализирован в больницу, где скончался от полученных травм 4 февраля 2019 года.

Расследование представляло особую сложность, поскольку у обвиняемой была своя версия произошедшего и вину она не признавала, как изначально, так и на всем этапе расследования.

Следователем проведен большой объем работы. За короткий промежуток времени допрошено не менее 68 свидетелей, часть из которых допрашивались в ходе выезда на территорию Самарской области; проведено восемь последовательно назначенных судебных экспертиз, в числе которых комиссионная и дополнительная комиссионная. Выполненный объем работы позволил собрать достаточно доказательств для установления причастности опекуна к совершенному преступлению.

По факту халатных действий органов опеки и попечительства также возбуждено уголовное дело.