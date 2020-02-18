80 пациентов с коронавирусом выздоровели в провинции Хэйлунцзян

Новости

Уволенный за стихи Есенина учитель решил стать маляром 07:37
Китайские авиакомпании отменили 78 тысяч рейсов из-за коронавируса 07:32
Компания Singapore Airlines отменила более 100 рейсов из-за коронавируса 07:20
Suzuki представила компактный кроссовер на 7 мест 07:07
СМИ: Из-за коронавируса ожидается нехватка защитных костюмов на "Фукусима-1" 07:02
В Колумбии пять человек погибли при взрыве автомобиля 06:38
Премьер Канады заявил о желании договориться с протестующими индейцами 06:01
Власти Сингапура накажут нарушителей карантина тюремным сроком 05:45
На Камчатке трое мужчин и собака застряли на льдине 05:02
Болтон раскритиковал внешнеполитический курс Трампа 05:02
Власти Китая пообещали покончить с коронавирусом к маю 04:44
В Хабаровском крае превышен эпидемиологический порог гриппа и ОРВИ 04:43
На Камчатке ракетный корабль "Разлив" вступил в морской бой 04:33
В Пекине за шесть дней построят фабрику по производству медицинских масок 04:01
Видео: В Лондоне огромный самолет сел "боком" из-за шторма 03:55
На Сахалине сотрудники ДПС стали фигурантами уголовных дел 03:46
В Хубэе число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 1,8 тысячи 03:22
Экоактивисты испортили газон у колледжа в Кембридже 03:02
Парламент Парагвая одобрил введение режима ЧС из-за эпидемии денге 02:52
На Кипре посетителей кафе расстреляли из автомата 02:28
Пелоси призвала демократов нанести Трампу поражение на предстоящих выборах 01:58
Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта "Миротворец" 01:48
Безос пожертвует 10 миллиардов долларов на борьбу с изменениями климата 01:28
Путин дал видеоинтервью ТАСС 00:40
Косачев о задержании украинского судна: Есть факт браконьерства 00:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
18.02.2020 06:09
Проект: В регионах

80 пациентов с коронавирусом выздоровели в провинции Хэйлунцзян

В общей сложности, по данным на 17 февраля, 80 человек с диагнозом "пневмония, вызванная коронавирусом", выписались из лечебных учреждений. Все они признаны выздоровевшими.
Из провинции Хэйлунцзян отправили медбригаду в город Сяогань

Больше всего вылеченных пациентов выписано из инфекционной лечебно-профилактической больницы Харбина - 27. Тринадцать человек успешно прошли курс терапии в больнице № 1 города Суйхуа, одиннадцать - в инфекционной лечебно-профилактической больнице города Цзямусы.

Кроме того, сообщают о выздоровевших и выписанных пациентах медицинские учреждения городов Шуанъяшань, Муданьцзян, Хэган, Цзиси, Цицикар, Дацин, Цитайхэ.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

Главное сегодня

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Косачев о задержании украинского судна: Есть факт браконьерства
Путин дал видеоинтервью ТАСС
Гражданка РФ заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Песков назвал Россию правопреемницей СССР