80 пациентов с коронавирусом выздоровели в провинции Хэйлунцзян

В общей сложности, по данным на 17 февраля, 80 человек с диагнозом "пневмония, вызванная коронавирусом", выписались из лечебных учреждений. Все они признаны выздоровевшими.

Больше всего вылеченных пациентов выписано из инфекционной лечебно-профилактической больницы Харбина - 27. Тринадцать человек успешно прошли курс терапии в больнице № 1 города Суйхуа, одиннадцать - в инфекционной лечебно-профилактической больнице города Цзямусы.

Кроме того, сообщают о выздоровевших и выписанных пациентах медицинские учреждения городов Шуанъяшань, Муданьцзян, Хэган, Цзиси, Цицикар, Дацин, Цитайхэ.