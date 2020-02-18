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18.02.2020 05:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке трое мужчин и собака застряли на льдине

Текст: Дина Непомнящая

Трех мужчин и собаку, застрявших на льдине посреди реки Авача в городе Елизово, спасли сотрудники Камчатского центра МЧС.

Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области
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"Мамонтята" вышли на лед пьяными, что категорически запрещено правилами безопасности. К счастью, когда появился разлом и компанию стало сносить сильным течением, рядом оказались люди, у которых была резиновая лодка. К приезду спасателей они успели ее надуть, и это очень помогло специалистам. Льдина к тому моменту отплыла от берега больше чем на 200 метров.

"Спасатели привязали лодку на веревку, чтобы иметь возможность отбуксировать ее к берегу. В это время их коллеги для подстраховки спустились дальше по Аваче", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пострадавших удалось благополучно доставить на берег. Помощь врачей никому из них не понадобилась.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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