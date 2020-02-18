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18.02.2020 18:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Потушат с колес

Пожарные десантники получат новую спецтехнику
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8089)
В нынешнем году пожарные спасатели Сибири и Дальнего Востока получат 1,3 миллиарда рублей на спецтехнику и оборудование. Речь о субсидиях, которые выделяются для борьбы с лесными пожарами в труднодоступных районах.

Эта крупная сумма предоставляется из федерального бюджета для усиления подготовки к пожароопасному сезону в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" и национального проекта "Экология". Планируется закупить около 1200 единиц лесопожарной техники и оборудования, сообщили в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства.

Закупать будут отечественную вездеходную технику, которая смогла бы пройти по тайге

Среди спецтехники, которую собираются приобретать, - бульдозеры, снегоболотоходы, грузо-пассажирские автомобили, автоцистерны, колесные и гусеничные тракторы, малые лесопатрульные комплексы, бензопилы, ранцевые огнетушители.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Пожарные-десантники приступили к подготовке к лесопожарному сезону

Вся техника, фото которой размещены на сайте ведомства, - отечественного производства. Прежде всего спасатели лесов планируют закупать вездеходы, как гусеничные, так и полноприводные колесные на базах автомобилей "Урал", "ГАЗ", "УАЗ".

Прошлогодние масштабные пожары в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии показали, что именно такой высокопроходимой техники не хватает, чтобы добраться до очагов пожаров в малонаселенных районах. А тушение авиацией с воздуха малоэффективно.

Нередко тайга вспыхивает не только от неосторожного обращения с огнем или поджогов, но и от так называемых "сухих гроз". Чаще всего это происходит вдали от аэродромов и населенных пунктов. Чтобы сделать один сброс, пожарным самолетам приходилось преодолевать не одну сотню километров. Наиболее приемлемым признана высадка пожарного десанта с последующим подкреплением в виде подхода группировки техники, которую сейчас и решено усилить.

Власть Безопасность Правительство МЧС ДФО

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