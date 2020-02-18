Российские студенты записали видео в поддержку Уханя

Студенты Института филологии и языковой коммуникации при Сибирском федеральном университете подготовили видеообращение на китайском и русском языках с добрыми пожеланиями народам Китая, борющегося с коронавирусной инфекцией.

На видео мелькают изображения моста через реку Янцзы и башни Желтого Журавля "Хуанхэлоу" в Ухане. Молодые россияне заявляют: "Китай, мы с вами! Мы твердо уверены, что вы сможете победить болезнь!". Они поднимают руки и кричат: "Китай, вперед! Ухань, держись!"

Этот пример воодушевил россиян, которые живут, работают и учатся в провинции Хэйлунцзян, а также российских читателей сайта "Дунбэйван" и сайта "Партнеры" направить короткие видео с теплыми пожеланиями в поддержку провинции Хэйлунцзян, города Уханя и всего Китая.