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18.02.2020 05:22
Проект: В регионах

Российские студенты записали видео в поддержку Уханя

Студенты Института филологии и языковой коммуникации при Сибирском федеральном университете подготовили видеообращение на китайском и русском языках с добрыми пожеланиями народам Китая, борющегося с коронавирусной инфекцией.

На видео мелькают изображения моста через реку Янцзы и башни Желтого Журавля "Хуанхэлоу" в Ухане. Молодые россияне заявляют: "Китай, мы с вами! Мы твердо уверены, что вы сможете победить болезнь!". Они поднимают руки и кричат: "Китай, вперед! Ухань, держись!"

Фото: Сайт "Партнеры"
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Этот пример воодушевил россиян, которые живут, работают и учатся в провинции Хэйлунцзян, а также российских читателей сайта "Дунбэйван" и сайта "Партнеры" направить короткие видео с теплыми пожеланиями в поддержку провинции Хэйлунцзян, города Уханя и всего Китая.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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