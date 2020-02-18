В Хабаровском крае превышен эпидемиологический порог гриппа и ОРВИ

В Хабаровском крае зафиксировано превышение эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу.

За прошедшую неделю простудные заболевания выявлены у 4950 учащихся, что выше эпидпорога на 1,8 процента, сообщает официальный сайт правительства региона. Среди всего населения норма превышена на 3,5 процента.

На карантин закрыто 13 школ в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Верхнебуреинском, Вяземском и Комсомольском районах. В этих учебных заведениях болеет 1897 человек.

Также не работают детские сады в Вяземском, Солнечном, Верхнебуреинском и Ульчском районах.

Напомним, что с 10 февраля в Хабаровске введен масочный режим. Носить маску обязаны все, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей. В том числе врачи, учителя, воспитатели, работники общественного транспорта, сотрудники торговых центров и банков.