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18.02.2020 04:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Хабаровском крае превышен эпидемиологический порог гриппа и ОРВИ

Текст: Артем Красиков

В Хабаровском крае зафиксировано превышение эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу.

Фото: iStock
В 37 регионах России заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила норму

За прошедшую неделю простудные заболевания выявлены у 4950 учащихся, что выше эпидпорога на 1,8 процента, сообщает официальный сайт правительства региона. Среди всего населения норма превышена на 3,5 процента.

На карантин закрыто 13 школ в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Верхнебуреинском, Вяземском и Комсомольском районах. В этих учебных заведениях болеет 1897 человек.

Также не работают детские сады в Вяземском, Солнечном, Верхнебуреинском и Ульчском районах.

Напомним, что с 10 февраля в Хабаровске введен масочный режим. Носить маску обязаны все, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей. В том числе врачи, учителя, воспитатели, работники общественного транспорта, сотрудники торговых центров и банков.

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