В Якутии полицейские спасли девочку от агрессивной собаки

В городе Томмот Алданского района Якутии полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы спасти от агрессивной собаки 11-летнюю девочку.

Произошло это 11 февраля, однако о случившемся стало известно после того, как мать девочки обратилась в МВД Якутии с благодарностью к полицейским за спасение дочери.

Два сотрудника полиции, патрулируя одну из улиц, увидели, что на обочине лежит ребенок, на которого набросилась большая агрессивная собака. Оба немедленно кинулись выручать девочку. Судя по всему, собака на их крики не реагировала.

"Согласно ст.23 ФЗ "О полиции" было применено табельное огнестрельное оружие - оперативным дежурным было произведено несколько выстрелов для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью ребенка", - сообщила пресс-служба МВД республики.

Собака успела укусить девочку за руку и за ногу. Полицейские оповестили о произошедшем медиков и проводили ребенка домой.

Выяснилось, что девочка выгуливала во дворе своих той-терьеров. Когда на нее накинулся большой пес, один из маленьких комнатных питомцев попытался защитить хозяйку. Ему досталось сильнее всего - потребовалась срочная операция.

Проверку происшествия начал региональный следственный комитет СК России. Хозяину агрессивного пса грозят серьезные неприятности. Если же собака была бродячей, будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц муниципалитета, отвечающих за ситуацию с безнадзорными животными.