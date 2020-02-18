Нижегородец устроил стрельбу в кафе

В кафе на улице Дружаева в Автозаводском районе Нижнего Новгорода один из посетителей устроил стрельбу, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

По предварительной информации 34-летний житель Приокского района на почве личной неприязни трижды выстрелил из пневматического пистолета в своего собеседника. К счастью, он не пострадал. Другим посетителям кафе удалось отобрать у стрелявшего оружие и вызвать полицию.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством" и части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Сейчас виновник находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.