В Дзержинске обнаружили "концлагерь" для лошадей

Отдел полиции №3 Управления МВД по Дзержинску проводит проверку по факту публикаций в СМИ о "концлагере для лошадей". Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Сообщения о жестоком обращении с лошадьми в частной конюшне в Дзержинске появились накануне. Со ссылкой на зоозащитников говорилось о том, что конюшню "превратили в концлагерь", и что животные, которые катали детей на праздниках, теперь погибают от голода.

Заявление в полицию с просьбой проверить работу владельца конюшни поступило в этот же день. На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции подтвердили, что конюшня на улице Лермонтова находится в неудовлетворительном состоянии, у нее отсутствует крыша, а общий вид - запущенный. На момент проверки животные отсутствовали.

Сегодня сотрудники полиции совместно с представителями администрации города и ветнадзора вновь прибыли в конюшню с проверкой. Но животных там по-прежнему не было. Установлено, что участок принадлежит женщине, которая является частным предпринимателем и имеет двух лошадей и одну пони. Проверка продолжается.