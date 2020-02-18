В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжается борьба за путевки в плей-офф. Обладателем одной из них накануне официально стал уфимский "Салават Юлаев".

В Западной конференции формально вакантными на данный момент остаются два места в зоне плей-офф. Но, по факту, вряд ли идущий седьмым "Витязь" выпадет из восьмерки. Отрыв подмосковной команды от "Сочи", занимающего девятую строчку, составляет шесть очков. При этом сочинцам осталось провести в "регулярке" четыре матча, а "Витязю" на игру больше.

С кем южане реально могут пободаться, так это с нижегородским "Торпедо", замыкающим зону плей-офф. "Сочи" отстает от волжан на три балла. Вчера у команды Александра Андриевского был шанс сократить дистанцию и вовсе до одного очка. Но "Сочи" в гостях уступил "Салавату Юлаеву" - 0:2.

Уфимцам, ныне занимающим шестую строчку на Востоке, эта победа позволила официально оформить путевку в плей-офф. То, что "Салават", игравший в прошлом году в финале конференции, только сейчас гарантировал себе участие в Кубке Гагарина, наглядно демонстрирует, насколько все напряжено в турнирной таблице Востока. На две путевки претендуют пять команд, для которых плей-офф, по сути, уже начался. Четыре из них накануне сошлись в очных встречах.

В Магнитогорске местный "Металлург", замыкавший восточный топ-8, принимал китайский "Куньлунь", который на момент начала встречи располагался строчкой выше. По ходу встречи хозяева создали небольшой задел из двух шайб, но "Куньлунь" едва не перевернул все на последней минуте. Гости отыграли одну шайбу, а за две секунды до финальной сирены "сталеваров" спасла штанга. В итоге валидольная победа уральцев 2:1, и "Магнитка" махнула на седьмое место. Тем временем в Нижнекамске отношения выясняли "Нефтехимик" и хабаровский "Амур", девятая и десятая команды Востока. На выходе получился натуральный триллер, в котором гости сыграли свою роль убедительней - 3:5. Благодаря этой победе "Амур" догнал нижнекамцев по очкам. Теперь обе команды отстают от "Куньлуня" на два балла, имея на четыре игры меньше, чем у китайского клуба.