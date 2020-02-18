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18.02.2020 11:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Новокуйбышевске при господдержке создадут термальные бассейны

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Компания "Волжские термы" построит в Новокуйбышевске комплекс бань, саун и термальных бассейнов под открытым небом. Реализация проекта стала возможной благодаря привлечению займов "МСП Банка" и Гарантийного фонда Самарской области.
Фото: Олег Дмитриев Фото: Олег Дмитриев
Фото: Олег Дмитриев

Планируется, что открытие состоится уже в конце 2020 года. В комплексе планируют построить шесть бассейнов и десять саун. По словам директора ООО "Волжские термы" Александры Калабиной, это будет пространство для отдыха в бюджетном сегменте, тогда как в основном в России такие проекты реализуются в среднем или люксовом ценовом сегменте. Кроме того, инвесторы рассчитывают, что термы будут привлекать в Самарскую область туристов из других регионов.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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В комплексе также планируется создать фуд-корт и отдельную игровую зону для детей с бассейном. Все бассейны будут оснащены различными массажными аттракционами: гидромассаж, аэромассаж и др.

Как отмечал в своем послании глава Самарского региона Дмитрий Азаров, президент РФ поставил задачу обеспечить прирост инвестиций на не менее, чем на пять процентов в год и увеличить их долю в ВВП страны до 25 процентов к 2024 году.

- Такого роста можно достичь только за счет реализации новых проектов и прихода в регион новых инвесторов, в том числе средних и малых предприятий. Бизнес вкладывается в будущее, когда видит перспективы отдачи средств и уверен в надежности своих вложений, - уверен губернатор.

В Самарской области сопровождение инвестиционных проектов в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций. В то же время реализация проекта в Новокуйбышевске была бы не возможна без финансовой господдержки.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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Поэтому компания обратилась в Корпорацию МСП и в Гарантийный фонд Самарской области.

- Параллельно с этим мы дорабатывали концепцию, которая для российского рынка очень новая, поэтому для поиска верных решений мы ездили в Германию, Польшу и другие европейские страны, - рассказала Александра Калабина. - Затем мы подготовили необходимые документы, Корпорация МСП и Гарантийный фонд Самарской области, учрежденный региональным минэкономразвития и инвестиций, выступили гарантами. После этого мы защитили проект на инвестиционном совете, и он нашел поддержку губернатора.

По словам генерального директора Гарантийного фонда Самарской области Юлии Красиной, сегодня фонд предлагает инвесторам несколько видов финансовой поддержки. В частности, это предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, если у них недостаточно собственного залога для получения нужного кредита в банке или открытия банковской гарантии, а также предоставление микрозаймов до пяти миллионов рублей под ставку, которая зависит от места регистрации предпринимателя и вида реализуемого проекта.

Фото: iStock
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- Сегодня у нас уровень ставок беспрецедентно низкий, в моногородах они начинаются с трех процентов, если предприниматель реализует приоритетный проект, связанный с экспортной деятельностью, сельским хозяйством и прочими отраслями, - рассказала Юлия Красина. - На эту же ставку могут претендовать резиденты инвестиционных площадок, женщины-предприниматели. Максимальная ставка составляет 8,5 процента. Сегодня региональный Гарантийный фонд поддерживает много проектов, которые длительное время не могли найти необходимое финансирование. Такие проекты сегодня есть также сфере сельского хозяйства и строительства, которые мы поддерживаем совместно с Фондами развития моногородов и развития промышленности.

Региональный директор "МСП Банка" Владимир Лаухин добавил, что кредитование предпринимателей из моногородов является приоритетным направлением в работе финансовой организации.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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