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18.02.2020 15:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Октябрьске отец найденной в пакете девочки признался в ее убийстве

Текст: Анна Шепелева

Подозреваемый в убийстве трехмесячной дочки отец, который выбросил тело ребенка в пакете на улицу, дал признательные показания. Об этом сообщило СУ СК России по Самарской области.

Брошенный у метро младенец оказался здоровым

Как уже сообщала "РГ", 15 февраля 2020 года в небольшом городке Самарской области Октябрьск нашли тело младенца, выброшенного на улицу в пакете. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Почти сразу были задержаны родители ребенка. Экспертиза показала, что девочка умерла из-за травмы головы.

34-летний отец малышки пояснил, что в ночь на 8 февраля он укачивал ребенка, пока жена готовила смесь для дочери. Мужчина был пьян и никак не мог успокоить плачущего ребенка. Сначала он уронил ее на пол, а потом ударил девочку по голове утюгом. "Скорую" родители решили не вызывать. Утром мать поняла, что дочка умерла. Отец положил тело в пакет и выбросил на улицу.

В ближайшее время мужчина будет заключен под стражу. Расследование затронет также оценку действий служб, которые должны контролировать семьи. У матери погибшей трехмесячной девочки уже было трое детей, она лишена родительских прав.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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