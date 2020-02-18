В Пермском крае полицейского заподозрили в избиении подростка

В городе Красновишерске Пермского края перед судом предстанет сотрудник полиции, которого подозревают в превышении служебных полномочий и избиении несовершеннолетнего.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, в ходе предварительного следствия удалось выяснить, что начальник отделения уголовного розыска ОМВД России по Красновишерскому району доставил несовершеннолетнего в отдел полиции. По дороге и в помещении отдела полиции он избил 16-летнего подростка и причинил ему телесные повреждения.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый уволен из правоохранительных органов, ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.