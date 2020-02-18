В Пермском крае родителей осудили за истязание детей

Новости

"Локомотив" выплатит Фернандешу более 11 млн рублей по решению CAS 13:37
Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing 13:33
В древнеегипетском саркофаге найдено изображение "Владыки небес" 13:33
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Бангкоке 13:29
Женщину из Подмосковья будут судить за нанесение смертельных травм ребенку 13:27
Ивановца поймали за пятимиллионную кражу в Костроме 13:24
В Пермском крае полицейского заподозрили в избиении подростка 13:23
Чемпион мира Жаклен не выступит в индивидуальной гонке 13:18
В Госдуме изучат призыв судьи КС не считать Россию правопреемницей СССР 13:18
Похороны застреленных в Калининграде супругов состоятся 19 февраля 13:16
Житель Екатеринбурга сделал девушке предложение через шутер 13:09
Посольство РФ прорабатывает вопрос отъезда россиян с Diamond Princess 13:04
Спасатели сообщили о 80 купальщиках в московских водоемах за выходные 13:03
В Болгарии из-за двух слов премьера разгорелся русофобский скандал 13:01
В увольнении учителя из-за стихов Есенина не нашли нарушений 13:00
Матвиенко: Россия готова помогать Замбии в модернизации армии 12:59
Александру Маслякову оставили бренды "Международный союз КВН" и Planet KVN 12:54
В Москве мошенники обманули участницу "Битвы экстрасенсов" 12:53
ВЦИОМ: Три четверти россиян считают себя добрыми людьми 12:52
Названы 10 лучших русскоязычных пьес 2019 года 12:51
Патрушев провел встречу с эмиром Катара 12:44
Володин предложил подвести итоги присутствия США в Афганистане 12:39
Еще 88 человек заболели коронавирусом на лайнере Diamond Princess 12:37
Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры 12:35
В Башкирии иномарка ушла под фуру: два человека погибли 12:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Как выбрать онлайн-кинотеатр по душе и по карману
Как выбрать онлайн-кинотеатр по душе и по карману
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
18.02.2020 12:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пермском крае родителей осудили за истязание детей

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Суд признал двух жителей города Кунгура Пермского края виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи № 117 УК РФ (истязание двух и более несовершеннолетних лиц).

Фото: depositphotos.com
СК: В Томске родители держали на цепи и истязали дочь-инвалида

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, одна из осужденных - местная жительница, которая систематически избивала пятерых своих несовершеннолетних детей в возрасте от 1,5 до 11 лет. Кроме того, ее дети проживали в антисанитарных условиях и не были обеспечены в полной мере продуктами питания и одеждой. Аналогичные преступления совершил местных житель в отношении своего сына, трех дочерей и 11-летнего пасынка.

В настоящее время все пострадавшие дети изъяты из семей и находятся на попечении социальных учреждений. Осужденные ограничены в родительских правах. Суд приговорил женщину к лишению свободы на три года и восемь месяцев условно, а мужчину - к лишению свободы сроком на три с половиной года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

Главное сегодня

Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
Посольство РФ прорабатывает вопрос отъезда россиян с Diamond Princess
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников