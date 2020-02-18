В Пермском крае родителей осудили за истязание детей

Суд признал двух жителей города Кунгура Пермского края виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи № 117 УК РФ (истязание двух и более несовершеннолетних лиц).

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, одна из осужденных - местная жительница, которая систематически избивала пятерых своих несовершеннолетних детей в возрасте от 1,5 до 11 лет. Кроме того, ее дети проживали в антисанитарных условиях и не были обеспечены в полной мере продуктами питания и одеждой. Аналогичные преступления совершил местных житель в отношении своего сына, трех дочерей и 11-летнего пасынка.

В настоящее время все пострадавшие дети изъяты из семей и находятся на попечении социальных учреждений. Осужденные ограничены в родительских правах. Суд приговорил женщину к лишению свободы на три года и восемь месяцев условно, а мужчину - к лишению свободы сроком на три с половиной года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.