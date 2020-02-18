В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту

В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.

Как сообщила в своем блоге министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелихова, в Общественную наблюдательную комиссию по правам осужденных в Прикамье за помощью обратился мужчина с диагнозом ВИЧ. Он сообщил, что обратился за помощью в лечебное учреждение, где ему не только не помогли, но и, по его мнению, разгласили его диагноз.

В настоящее время региональное министерство проверяет этот случай.