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18.02.2020 08:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту

Текст: Алексей Трапезников
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.

Фото: SARINYAPINNGAM / iStock
Стоматолога уволили за систематический отказ лечить ВИЧ-инфицированных

Как сообщила в своем блоге министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелихова, в Общественную наблюдательную комиссию по правам осужденных в Прикамье за помощью обратился мужчина с диагнозом ВИЧ. Он сообщил, что обратился за помощью в лечебное учреждение, где ему не только не помогли, но и, по его мнению, разгласили его диагноз.

В настоящее время региональное министерство проверяет этот случай.

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