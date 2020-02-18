В Самаре арестовали девушку, "снявшую порчу" за три млн рублей

В Самаре арестовали подозреваемую в мошенничестве жительницу, которая присвоила себе в числе прочего золотые украшения стоимостью более трех миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. Неработающая 26-летняя девушка уже призналась в незаконном присвоении чужих ювелирных украшений.

В конце прошлого года в полицию обратилась 42-летняя женщина. В сентябре в одной из соцсетей она нашла объявление об оказании магических услуг. Она рассчитывала вернуть суженого, но для этого колдунья потребовала выслать ей все золотые украшения, какие есть в доме. После "обряда" серьги, цепочки, часы и другая ювелирка на три миллиона рублей должны были вернуться владелице. Но все украшения бесследно пропали. Мошенница получила их в пункте доставки и отнесла в ломбард, а вырученные деньги потратила.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по региону, это не единственный эпизод. Пострадавших от действий злоумышленницы много, сейчас в полицию обращаются жители разных регионов. В квартире, которую снимала молодая женщина, есть вся атрибутика для проведения магических ритуалов. Помимо фото родственников жертв, у нее нашли целую стопка банковских карт. Всех пострадавших от ее противоправных действий самарские правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции. "Колдунья" может лишиться свободы на срок до десяти лет.