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18.02.2020 16:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане будут судить мать, усадившую шестилетнего сына за руль

Текст: Олег Корякин (Казань)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Завершено расследование уголовного дела многодетной матери из Набережных Челнов, которая позволила шестилетнему сыну вести машину на скорости 130 километров в час. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Республике Татарстан.

Женщину обвиняют в нарушении двух статей. Это вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни. А также насилие в отношении представителя власти.

Фото: Следственный комитет РФ
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Напомним, в ноябре 2019 года 29-летняя мать усадила своего шестилетнего сына за руль автомобиль движущегося со скоростью 130 километров в час. Происходящее она записала на смартфон, после чего выложила видео в соцсети. Ролик она сопроводила подписью: "Я живу как хочу, ни о чем не жалею - совершенно спокойно отношусь ко всему. Не нуждаюсь я в ваших убогих комментах. Не пройдя мою жизнь, вы не вправе судить".

Ранее женщина уже оказывалась в центре скандалов и более 30 раз привлекалась в административной ответственности. Например, она водила машину с младенцем на руках. Однако эта выходка вызвала особый резонанс. Обратил на нее внимание и глава СК России Александр Бастрыкин.

В результате в отношении жительницы Татарстана возбудили уголовное дело. Впрочем, это нисколько не повлияло на ее поведение: по версии следствия, чуть позже она устроила погром в отделе полиции города Мамадыш. Обвиняемая порвала составленные в отношении нее административные протоколы, ударила и толкнула сотрудницу полиции. Помимо этого, женщина разбросала по кабинету документы.

Сейчас дело одиозной матери передано в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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