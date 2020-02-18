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18.02.2020 09:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Перми не дождался автобус и отсудил компенсацию за такси

Текст: Константин Бахарев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Житель Перми смог взыскать компенсацию морального вреда с автобусной компании за то, что вынужден был ехать домой на такси. Об этом сообщили в Кировском суде краевого центра.

Фото: iStock
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Пермяк подал жалобу в суд, требуя возместить ему причиненные моральные страдания, вызванные неприбытием рейсового автобуса. Он с женой вечером возвращался со своего садового участка и хотели уехать на последнем вечернем автобусе маршрута №65.

Однако транспорт не прибыл ввиду поломки, и семья садоводов добиралась домой на такси, заплатив сто рублей. Жалобщик указал в своем иске, что он переживал и волновался, ожидая автобус, который так и не приехал. Суд принял сторону пермяка и обязал перевозчика компенсировать ему моральный ущерб от полученного стресса.

- Сумма небольшая, но разглашать ее мы не имеем права, - сообщили в Кировском суде Перми.

А затраты на такси пермяку не возместили, так как он не смог доказать, что они были. Решение вступило в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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