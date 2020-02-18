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18.02.2020 19:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жизнь хуже, чем на зоне

"РГ" и волонтер Ирина Шульгина спасают обитателей Новосибирского дома ветеранов
Текст: Нина Рузанова ("Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8089)
18 февраля в отмытом и отскобленном доме ветеранов должен был состояться пресс-тур с участием министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослава Фролова, который, как обещали "РГ", будет рад ответить на любые вопросы. Однако мероприятие, по словам представителя министерства, "пришлось отложить". Одна из причин - отставка директора Ларисы Пугачевой, о которой стало известно накануне. Что стало причиной увольнения директора, остается только предполагать - министерство эти сведения не раскрывает.
Александр Жуков - один из обитателей дома ветеранов, не скрывает плохого обращения со стариками и судится с администрацией. Фото: Татьяна Кравченко Александр Жуков - один из обитателей дома ветеранов, не скрывает плохого обращения со стариками и судится с администрацией. Фото: Татьяна Кравченко
Александр Жуков - один из обитателей дома ветеранов, не скрывает плохого обращения со стариками и судится с администрацией. Фото: Татьяна Кравченко

Зато порадовала другая информация: в доме ветеранов началась еще одна проверка - прокурорская. В надзорном ведомстве будут проверять факты, изложенные в жалобах волонтера, - и, как заверили "РГ", сотрудники постараются беседовать со стариками с глазу на глаз, без "конвоя" администрации. И это вселяет надежду на справедливое решение проблем в доме ветеранов.

Проверяющие опрашивали стариков в присутствии руководства дома ветеранов. И запуганные жильцы не смели жаловаться

...Ирина Шульгина - волонтер, пять лет помогала Новосибирскому дому ветеранов. За эти годы видела такое, во что почти невозможно поверить. Ей приходилось отвязывать больную женщину от кровати - и та в знак благодарности целовала ей руки. У нее старики просили веревку или нож - чтобы прекратить свои страдания... Ее истории - это каждый раз осколок какой-то другой реальности. Осколок, который больно ранит.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Я прихожу - женщина сидит на матрасе, постельного белья нет. Прихожу второй раз - опять та же картина. Спрашиваю у нее, что случилось, почему у вас нет белья. Она отвечает - я здесь недавно, мне сказали - я еще не заслужила…

Часть историй погибших и погибающих от боли и голода стариков она записала. Ощущения при прочтении похожи на тот детский ужас, который я испытала, лет в семь открыв "Блокадную книгу" Гранина и Адамовича.

Эти истории она предала огласке после того, как первого января ее не пустили в дом ветеранов с подарками, которые целый месяц собирали школьники и студенты города. Несколько часов она с помощниками фасовала подарки. Заказывала такси. Когда приехали в дом ветеранов, на входе охрана ее развернула - не велено пускать. Внутри у Ирины как будто разогнулась пружина. Несколько лет она терпела все. В том числе откровенный саботаж администрации. Ирина молча собирала одежду для стариков, которых просто невозможно было вывезти из отвратительно пахнущих палат на улицу, потому что не в чем. Она терпела нецензурную брань, которой поливали ее, - просто так, по настроению. Больше того, она терпела оскорбления в адрес детей-волонтеров. "Коней своих придурочных убрала отсюда"... Это - реакция "специалистов" в сфере социальной защиты на мальчиков из воскресной школы, которые пришли помочь пожилым людям и научиться милосердию.

На запрос "РГ" в министерстве ответили - по обращению Ирины Шульгиной проводится проверка. Проверяющие опрашивали стариков в присутствии руководства дома ветеранов - директора и замов. И запуганные жильцы не смели жаловаться.

Директор дома ветеранов Лариса Пугачева грозила Ирине Шульгиной судом за клевету. Когда корреспондент "РГ" пришел на проходную дома ветеранов и попросил о встрече с директором, то к нему вышел замдиректора Владимир Ченцов и сообщил: "Директор в министерстве труда и социального развития. Но мы с ней сейчас созвонились. И она посоветовала вам обратиться за комментариями в пресс-службу министерства. У нас такой порядок". А личная встреча с Пугачевой, сказал мне ее заместитель, возможна только в том случае, если ее "согласует" министерство.

Фото: Нина Рузанова/РГ
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Сам Владимир Ченцов предпочел не комментировать ситуацию в доме ветеранов, а конфликт с волонтерами назвал "надуманным".

Кстати, Ирина Шульгина раскрыла информацию не только об издевательствах над пожилыми людьми, но о хищениях в доме ветеранов.

.... До Ларисы Пугачевой Новосибирским домом ветеранов руководил Евгений Рерих - в 2017 году его взяли под стражу по обвинению в финансовых махинациях. По данным следствия, Евгений Рерих через подконтрольную фирму приобретал продукты подешевле, а дому ветеранов поставлял подороже. Когда Евгений Рерих лишился должности, старики радовались и ждали перемен к лучшему. Однако сегодня они поминают предыдущего директора только добрыми словами - при Рерихе им жилось лучше. Лариса Пугачева превратила открытый для посещений дом ветеранов по сути в режимное учреждение. К Рериху каждый проживающий мог зайти поговорить в любое время - его преемница ввела часы приема, и то на него было не так-то просто попасть. Кроме того, в марте прошлого года Лариса Пугачева своим приказом сократила время посещений. В будние дни увидеться с родственниками в доме ветеранов теперь можно только с 16 до 18 часов, а в их палате пробыть не более получаса. В выходные добавляется еще два часа - с 11 до 13.

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