Суд оставил под стражей главу Пенсионного фонда в Красноярске

Сегодня Железнодорожный районный суд Красноярска еще на два месяца продлил арест Дениса Майбороды - главы отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что Майборода подозревается в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

По версии СК глава Пенсионного фонда в Красноярске в сговоре со своим заместителем получил взятку в 13 миллионов рублей. Она должна была обеспечить взяткодателю (одной из красноярских компаний) победу в торгах на приобретение офиса для размещения одного их районных управлений ПФР.

Заместитель Майбороды Трофимов был арестован еще в конце 2018 года по делу о хищении свыше 70 миллионов рублей при проведении аукцион на приобретение двух зданий в Красноярске.