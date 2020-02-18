В Кемерово память о героях Великой Отечественной сохраняют с помощью граффити: портреты погибших на войне размещают на стенах городских зданий. "Жители Заводского района подали заявку на конкурс "Город друзей - город идей": они предлагают нанести портрет молодогвардейца, Героя Советского Союза Сергея Тюленина на фасад дома №6 на улице его имени, - рассказали "РГ" в пресс-службе городской администрации. - Защита проектов состоится на следующей неделе, а в начале марта подведем итоги".

Огромные портреты Веры Волошиной и ее одноклассника Юрия Двужильного находятся на соседних улицах. Их судьбы тоже пересекаются. Фото: Рашид Салихов

В том, что инициатива горожан будет поддержана, можно не сомневаться: в жилом районе, где 13 улиц носят имена героев Великой Отечественной войны, уже есть дома с изображениями земляков, не вернувшихся с фронта.

Подруги по институту подарили Вере белое платье. Уже была назначена свадьба с одноклассником Юрой… 24-летний капитан погиб в июне 1944-го, освобождая Белоруссию

Дом № 11 на пересечении улиц Радищева и Веры Волошиной украшает 80-метровый портрет последней. Спортсменка, красавица, единственный ребенок в семье, она выросла в Кемерово. Поступила в московский вуз, по окончании которого собиралась вернуться в родной город. Но война смешала все планы. Вера ушла добровольцем на фронт, и в конце ноября их разведгруппа попала под обстрел. Фашисты пытали и казнили 22-летнюю сибирячку в подмосковном селе Головково. В назидание местным жителям оккупанты повесили девушку на придорожной иве. Похоронили погибшую, долгое время числившуюся пропавшей без вести, лишь в середине декабря. А позже ее останки были перенесены в братскую могилу в деревне Крюково. В 1990-х Вера стала Героем России посмертно.

Старшие поколения кемеровчан ради сохранения памяти о своей землячке сделали немало. Так, ее именем названа одна из городских школ, где много лет назад создали музей. Активисты-поисковики вместе с педагогами неоднократно бывали там, где погибла Вера. И портрет в стиле граффити явился продолжением истории.

Автор идеи - жительница Кемерова Анастасия Качалка. Точнее, даже ее сын-школьник, который однажды спросил у мамы, кто такая Вера Волошина и почему улица носит ее имя. Так мальчик узнал о подвиге простой русской девушки, которая не собиралась умирать. Она любила и хотела жить.

21 июня 1941-го подруги по институту подарили Вере белое платье. Уже была назначена свадьба с одноклассником Юрой… 24-летний капитан Красной армии Двужильный погиб, освобождая Белоруссию, в июне 1944-го. Он повел в атаку батальон и был смертельно ранен. Огромный портрет Героя Советского Союза Юрия Двужильного можно увидеть на стене дома номер 37 по улице Веры Волошиной. Их улицы пересекаются.

Портреты Веры Волошиной и Юрия Двужильного кемеровский художник Данила Апанасов создал летом прошлого года на средства гранта Кемеровского молодежного вече. Работа над вторым граффити завершилась к 25 августа 2019-го - 100-летию со дня рождения героя. А до этого на одноименных улицах появились изображения легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова и генерала армии дважды Героя Советского Союза Ивана Черняховского.

Тем временем

Сегодня, 19 февраля, Кузбасс принимает Эстафету Победы. В Кемерово прибывает Кубок Победы, изготовленный Пограничной службой ФСБ России к 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск. Эстафета, маршрут которой включает в себя города, расположенные вдоль внешних границ России и стран СНГ, проводится в память о вкладе пограничников в Великую Победу и героизме участников войны. В Кемерове пограничники - представители ведомственного управления ФСБ России по Забайкальскому краю - на Аллее Славы возложат цветы к мемориалу воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной. А 20 февраля победная эстафета отправится в Новокузнецк. Стартовала она 5 февраля в Бресте и Мурманске. Двумя маршрутами путешествует единый символ акции - знак пограничного столба с георгиевской лентой.