В Приангарье за гибель роженицы на семь лет осудили водителя "скорой"

Сегодня в Иркутской области суд вынес приговор водителю скорой помощи, виновному в ДТП, в котором погибла беременная пациентка.

Как сообщает прокуратура региона, следствием установлено - 21 июля 2019 года водитель скорой помощи Качугской районной больницы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехал из Качуга в родильный дом Эхирит-Булагатской районной больницы с рожающей пациенткой и фельдшером. Он грубо нарушал правила, выехав на полосу встречного движения и превысив скорость - при этом спецсигналы на машине не были включены. В результате "скорая" опрокинулась, пациентка на 8-м месяце беременности погибла, фельдшер серьезно пострадал.

А сам виновник ДТП скрылся и был обнаружен только полицейскими спустя длительное время.

Как говорится в сообщении прокуратуры, суд, согласившись с мнением государственного обвинения, приговорил подсудимого к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения, с лишением права управлять транспортными средствами на два года.

Приговор в законную силу еще не вступил.