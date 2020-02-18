Новости

В Таганроге состоялся полет нового самолета-амфибии для ВМФ России 12:11
Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ 12:09
ЦБ поддержал уголовное наказание за утечки данных из банков 12:07
Видео: пьяный водитель пролетел на BMW десятки метров и выжил 12:07
Володин: Для РФ и Афганистана важно объединить усилия в борьбе с терроризмом 12:01
Житель Кузбасса попытался получить жилье за килограмм героина 11:59
В Ленобласти экскаваторщика попросили закопать бочку с телом 11:57
Глава МВД Украины предложил принять закон о коллаборантах в Донбассе 11:49
Число детей на семейном обучении растет на две тысячи в год 11:26
Первый корабль с морской версией "Панциря" вышел на испытания 11:24
Главврач уханьской больницы "Учан" скончался от коронавируса 11:22
Академик: Обитающие в России летучие мыши не переносят коронавирус 11:21
В Сочи суд оштрафовал женщину за дебош в самолете 11:13
На Урале издали книгу об одном из неизвестных героев афганской войны 11:11
На Ставрополье девушка выбросила новорожденного ребенка из окна 11:07
Цукерберг приехал в Брюссель для секретных встреч с еврокомиссарами 11:04
Путин поздравил композитора Гладкова с юбилеем 11:00
Другой Skoda Rapid дебютировал в Китае 11:00
В Приангарье за гибель роженицы на семь лет осудили водителя "скорой" 10:58
Лукашенко посетит с официальным визитом Египет 10:58
Кабмин не поддержал законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря 10:48
В Приморье и Хабаровский край пришли 78 фур с овощами из КНР 10:46
"Корабль-призрак" прибило к берегам Ирландии 10:46
Мотострелки СФ опробовали хлебопечки и полевую кухню в Арктике 10:46
Непогода осложнила работу крупнейшего аэропорта Ямала 10:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Как выбрать онлайн-кинотеатр по душе и по карману
Как выбрать онлайн-кинотеатр по душе и по карману
18.02.2020 10:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приангарье за гибель роженицы на семь лет осудили водителя "скорой"

Текст: Дмитрий Лапин

Сегодня в Иркутской области суд вынес приговор водителю скорой помощи, виновному в ДТП, в котором погибла беременная пациентка.

В Йошкар-Оле в ДТП со скорой помощью погибли два человека

Как сообщает прокуратура региона, следствием установлено -  21 июля 2019 года водитель скорой помощи Качугской районной больницы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехал из Качуга в родильный дом Эхирит-Булагатской районной больницы с рожающей пациенткой и фельдшером. Он грубо нарушал правила, выехав на полосу встречного движения и превысив скорость - при этом спецсигналы на машине не были включены. В результате "скорая" опрокинулась, пациентка на 8-м месяце беременности погибла, фельдшер серьезно пострадал.

А сам виновник ДТП скрылся и был обнаружен только полицейскими спустя длительное время.

Как говорится в сообщении прокуратуры, суд, согласившись с мнением государственного обвинения, приговорил подсудимого к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения, с лишением права управлять транспортными средствами на два года.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

Главное сегодня

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
СМИ: В районе крушения MH-17 под Донецком не было "Буков"
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке
Косачев о задержании украинского судна: Есть факт браконьерства
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников