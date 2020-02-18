На Ставрополье девушка выбросила новорожденного ребенка из окна

В Ставропольском крае девушку подозревают в попытке убийства своей новорожденной дочки. Об этом во вторник сообщили в следственном управлении СКР по краю.

Инцидент произошел в Буденновске 15 февраля. 18-летняя девушка у себя в квартире родила живую девочку. После этого, по информации правоохранителей, она "завернула младенца в полотенце и выбросила из окна". Спасла ребенка от смерти соседка, которая нашла сверток с девочкой и вызвала скорую помощь.

- Благодаря бдительности неравнодушной женщины и профессиональным действиям врачей смерть новорожденной удалось предотвратить. Ребенок будет находиться в медицинском учреждении до определения его судьбы органами опеки и попечительства, - сообщили в краевом следственном управлении СКР.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и части первой статьи 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка").