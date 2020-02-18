Для водителей мусоровозов создали мобильное приложение, где отображается информация об установленных в городе контейнерах и их наполняемости. Эксперимент начали в Железноводске, где на линию вышли первые модернизированные спецмашины.

Нововведение внедрил один из четырех региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами - компания "ЖКХ". Приложение похоже на привычный для автомобилистов навигатор. Главное отличие в том, что маршрут прокладывается автоматически к площадке с контейнерами. На данный момент в информационную систему введены сведения о трех тысячах площадок и 200 единицах коммунальной техники, загружены графики каждого мусоровоза. За движением спецтехники следят в логистическом центре, где контролируют, долго ли транспорт находится на объекте и когда отправляется на выгрузку.

- За каждым водителем будет закреплено мобильное устройство с загруженным приложением. Работая как навигатор, оно ведет машину по заданному маршруту, подсказывает, где находятся точки сбора ТКО, и сообщает о заполнении кузова. От водителя требуется сделать фото до уборки площадки и после. Данные мгновенно загружаются в логистическую систему. Оператор, в свою очередь, в режиме онлайн отслеживает состояние контейнеров, - рассказал начальник отдела технического контроля компании "ЖКХ" Сергей Гришин.

Благодаря быстрой передаче информации у регоператора появляется возможность оперативно принимать решение о более рациональной расстановке контейнеров или замене поврежденных баков. Если от водителя поступит сообщение, что подъезд к площадке заблокирован, оператор возьмет проблемный адрес на контроль и позже отправит туда резервную технику.

В организации не назвали стоимость нового оборудования, но заявили, что программное обеспечение будут устанавливать не на обычные смартфоны, а на защищенные устройства, которые выдерживают удары, перепады температур и попадание влаги. Также в компании заверили, что это новшество никак не повлияет на стоимость услуг по вывозу ТКО.

Эксперимент решили начать с Железноводска, так как именно здесь параллельно реализуется проект "Умный город", и уже можно отслеживать наполняемость мусорных баков. Датчики прикреплены непосредственно на контейнеры и передают информацию в ситуационный центр. Таким образом они помогают наладить своевременный вывоз мусора. Установлено уже 27 таких устройств. .

Кстати

В рамках проекта "Умный город" в Железноводске оптимизировано движение общественного транспорта - на все машины установлены специальные трекеры, которые передают в ситуационный центр траекторию движения и маршруты машин с точностью до секунды. Начался монтаж 18 "умных остановок".

Установлены первые smart-киоски и пять туристических LED-панелей, еще семь smart-киосков появятся весной 2020 года. Они заменят виртуальные стенды. Здесь можно узнать актуальную информацию о событийных мероприятиях, санаториях, кафе, ресторанах и об интересных экскурсиях, с их помощью можно вызвать такси и даже купить билет на концерт. Кроме того, каждая панель снабжена камерами видеонаблюдения.

Появилось и мобильное приложение "Активный гражданин", через которое пользователи сообщают о коммунальных проблемах или происшествиях городским службам. Все заявления отмечаются на мультимедийной карте. С помощью него планируется также проводить соцопросы и организовывать голосования по важным для Железноводска проектам.