В республике создана Ассоциация производителей обуви, и уже в этом году планируется ввести в строй несколько крупных профильных фабрик. При этом в регионе сотни мелких обувщиков, часть которых занимается пошивом на дому и нигде не регистрируется.

В селах шьют как национальные войлочные сапожки, так и дорогие "итальянские" туфли. Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Кавказские "итальянцы"

Изготовление обуви можно назвать национальным дагестанским ремеслом. В регионе есть целые села, мужское население которых десятки лет специализируется на пошиве и продаже туфель и сапожек. Принято считать, что этим бизнесом занимаются преимущественно лакцы.

"Лакские туфли" давно стали узнаваемым брендом. Они качественные, пошиты из натуральных материалов и при этом недороги. Средняя цена за пару - от полутора до трех тысяч рублей.

Дагестанская обувь пользуется спросом в стране. Правда, о том, что она изготовлена в Северо-Кавказском регионе, многие не знают. Самые стильные и дорогие модели имеют современный дизайн, сделаны из натуральной кожи, продаются в красивой упаковке, на которой стоит название несуществующего итальянского бренда. И никто не догадывается, что туфли пошиты на склонах не Апеннин, а Кавказских гор.

Сколько человек в республике занимается производством обуви, вряд ли кто-то знает точно. По данным министерства промышленности и энергетики РД, неофициально обувь в Дагестане производят около 600 предпринимателей, на которых работают более 15 тысяч человек.

Но, как сообщили на одном из правительственных совещаний, на учете в налоговых органах состоит 74 бизнесмена, у которых легально работает около 300 человек.

В Российском союзе кожевников и обувщиков приводят такие данные - в 2019 году в Дагестане выпущено около 1,2 миллиона пар, что составляет около одного процента всей изготовленной в стране обуви. Но, если учесть нелегальных производителей, цифры, наверняка, окажутся значительно выше.

Легальный пошив

Сейчас руководство республики намерено легализовать обувной бизнес. Цель понятна - собрать больше налогов. Часть обувщиков поддержали инициативу властей и создали ассоциацию. Как рассказал один из инициаторов Марат Мирзоев, члены ассоциации призывают всех коллег легализоваться. Но пока откликнувшихся не очень много.

О том, что скоро нелегальный обувной бизнес ожидают проблемы, сообщил заместитель министра промышленности и энергетики РД Батыр Эмеев. Он отметил, что с марта 2020 года вступит в силу закон об обязательной маркировке обуви контрольными знаками, что позволит сократить незаконный оборот, вытеснить контрафакт с рынка и повысить собираемость налогов.

Однако не все так просто. Предприятия обувной отрасли республики технически слабо оснащены. Новые требования значительно ударят по ним. В итоге им придется конкурировать с производителями дешевой импортной обуви сомнительного качества, и не факт, что они смогут эту конкуренцию выдержать. Да и сама система обязательной маркировки пока не отработана.

С этим согласны и в Российском союзе кожевников и обувщиков. Генеральный директор организации Александра Андрунакиевич рассказала корреспонденту "РГ", что проект маркировки реализуется для борьбы с незаконным импортом и нелегальным оборотом обуви, который, по имеющимся оценкам, превышает 35 процентов.

- Однако пока к проекту много вопросов. Идут сбои в программе, не готова система учета, которую обещают ввести только к концу февраля, в регионах не открыты отделения Центра развития перспективных технологий для технической поддержки участников рынка, не хватает IT-специалистов. Не решены вопросы передачи кодов. Неясно, как будет контролироваться товар, который идет через границы стран Евроазиатского Союза, соседствующих с Китаем - главным поставщиком импорт- ной обуви, занявшим около 70 процентов российского рынка. Поэтому отечественные производители предложили перенести срок обязательной маркировки с первого марта 2020 года на более позднюю дату, - отметила Александра Андрунакиевич.

По ее словам, сейчас спрос на обувь в стране снижается, при этом объем незаконного ввоза, наоборот, увеличивается. Кроме того, усиленно пропагандируется продукция из синтетических и искусственных материалов - якобы это экокожа.

- Из-за низкой цены спрос на нее выше, чем на кожаную обувь. Все это приводит к неравной конкуренции с отечественной продукцией из натуральных материалов, - добавила Андрунакиевич.

Берцы и туфли

Чтобы упрочить свое положение на рынке и по возможности потеснить импорт, руководство нескольких республиканских фабрик решило реконструировать производство. Так, после модернизации Дагестанская обувная фабрика станет крупнейшим в данной отрасли предприятием Северного Кавказа.

Производство существует около 25 лет. Основное направление - пошив обуви специального назначения для силовых и охранных структур: армейских ботинок с высокими берцами, полуботинок и туфель для высшего офицерского состава.

Руководитель фабрики Фейсал Алишаев рассказал корреспонденту "РГ", что предприятие постоянно участвует в тендерах на поставку товаров для силовых структур и нареканий до сих пор не было. Кроме того, успешно продается гражданская обувь, а также стельки и подошвы, которые отправляют в разные регионы страны и за рубеж - в Казахстан, Беларусь, на Украину.

Предприятие уже испытывает нехватку производственных площадей. Сейчас недалеко от Махачкалы приобретен в собственность земельный участок, где планируют построить новый четырехэтажный корпус и оснастить современным оборудованием. В перспективе - выпускать 500 тысяч пар обуви в год, создать более 100 рабочих мест с зарплатой от 25 до 50 тысяч рублей.

Реконструируются и другие обувные предприятия. На буйнакской фабрике строят цех для литья подошвы по пресс-формам. Администрация Каспийска предоставила полтора гектара земли для строительства обувных цехов, где будут трудоустроены около 200 человек.

Дагестанские обувщики активно сотрудничают с известными российскими брендами и сетевыми магазинами. Мужская кожаная обувь поставляется оптом на рынки Москвы и Екатеринбурга, а также в популярные гипермаркеты.

Становитесь резидентами

А что же мелкие производители? Готовы ли они выходить из тени? С этим вопросом корреспондент "РГ" обратился к владельцу небольшого обувного цеха Руслану. Он посетовал, что для него главным препятствием на пути легализации является прессинг со стороны различных контролирующих структур.

Кожу и пресс-формы предприниматель заказывает в Турции и в российских регионах. Дизайн придумывает сам или берет из каталогов.

- У меня работает 10 человек, цех располагается в частном доме. Огромной прибыли нет - обувь все труднее сбывать из-за конкуренции с дешевой китайской продукцией. Сейчас еще и маркировку вводят.

Он понимает, что узакониваться все же придется.

- Раньше все работали с наличными средствами. Теперь крупные покупатели рассчитываются только безналом. Кроме того, проверяют через интернет, есть ли такая фирма, стоит ли на учете, то есть официально регистрироваться надо.

Но вот будет ли после легализации оставаться прибыль, он не уверен.

Тем временем на встрече с обувщиками глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что власти помогут им выйти из тени, преследовать предпринимателей они не намерены. Он также рассказал о преференциях, которые могут получить бизнесмены. Например, им предоставят возможность стать резидентами территорий опережающего социально-экономического развития "Каспийск" и "Дагестанские Огни", где существуют налоговые льготы. А премьер-министр республики Артем Здунов добавил, что будет также упрощена система налогообложения и снижена фискальная ставка для тех, кто официально зарегистрирует свое дело.