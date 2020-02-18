Белорусские пограничники передали Эстафету Победы коллегам из России

Вдоль внешних границ государств - участников СНГ проходит вторую неделю Эстафета Победы, которую передали белорусские пограничники своим коллегам из службы ФСБ России по Псковской области.

На Кургане Дружбы в Верхнедвинском районе Витебской области, расположенном на стыке границ Беларуси, Латвии и России состоялась эта торжественная церемония, информирует БЕЛТА.

Заместитель председателя погранкомитета РБ Игорь Печень напомнил, что Эстафета Победы, посвященная 75-летию Великой Победы, стартовала еще 5 февраля в Бресте и российском Мурманске и двумя маршрутами двинулась по территории десяти стран Содружества.

Участниками исторической Эстафеты, о которой уже рассказывал "СОЮЗ", стали представители руководства пограничного комитета, Координационной службы Совета командующих пограничными войсками стран СНГ, пограничной службы России, органов власти соседних областей Союзного государства, члены ветеранских и молодежных организаций, духовенство.

В Синеокой за минувшие дни она пролегла через многие населенные пункты четырех областей: Брестской, Гомельской, Гродненской и Витебской. А сколько митингов, встреч, концертов с участием военнослужащих органов пограничной службы и местного самоуправления, общественных организаций состоялась на непокоренной белорусской земле.

Эстафета Победы, подчеркнул Печень, символизирует "историческую память о воинах, подпольщиках и партизанах, которые, жертвуя собой, защитили нашу Родину. А для органов пограничной службы проводимая эстафета является дополнительным стимулом для успешного выполнения поставленных задач", - резюмировал офицер.

Пограничная служба России с честью принимает эстафету, заявил на церемонии первый заместитель начальника пограничного управления ФСБ по Псковской области Станислав Акатов. Уже в среду, 19 февраля, пояснил он, рукотворный символ Победы будет доставлен в Москву и начнет свой путь по внешним границам СНГ. А 28 мая он окажется в российской столице у памятника пограничникам Отечества на Поклонной горе.

Фото: БЕЛТА

Значимость патриотических мероприятий отметил и председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев. "Память о Великой Отечественной войне важно сохранить ради наших и будущих поколений, ради тех молодых людей, которые стоят сегодня рядом с нами. И такими торжествами мы не даем испачкать святые страницы летописи Великой Победы", - констатировал он.

Ветеран минувшей войны, разведчица партизанского отряда Антонина Клубкова добавила, что в те годы на защиту родной земли встали и стар, и млад - поднялись все. "Не нашлось силы, способной сломить гордый дух нашего народа. Он показал всему миру, что способен противостоять любому противнику, пришедшему с войной. Хотя война уходит в прошлое, память о ее жертвах, бессмертном подвиге павших и живых навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнула Антонина Клубкова.