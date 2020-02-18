У пасмурного Санкт-Петербурга и солнечного Туркменистана общего больше, чем может показаться. Специалисты из Северной столицы строят в Ашхабаде автомобильные магистрали и мосты. Петербургские исследователи многие годы ведут здесь раскопки и, по сути, заложили основы среднеазиатской археологии. А во время Великой Отечественной войны Туркменская ССР приняла сотни людей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. Недавний визит петербургской делегации в Ашхабад подтвердил: в ближайшем будущем взаимные связи будут крепнуть и развиваться.

Ашхабадские блокадницы

Ольге Дроновой 97 лет, но память ее не подводит. Она в подробностях рассказывает о проведенном на Кубани детстве, о том, как ашхабадской старшеклассницей впечатлилась молодым учителем русской литературы и решила ехать поступать туда же, куда и он - в далекий Ленинград. Красивый город, студенчество, вся жизнь впереди... Но началась война. Молодого мужа призвали в армию, и он погиб, защищая Ленинград. О блокаде Ольга Георгиевна говорит скупо: "Голод. Холод. Страх. Обстрелы. Мы работали в госпитале, развернутом прямо в университете. А в 1942-м я эвакуировалась и долго, два месяца добиралась к родителям в Ашхабад. Здесь начала новую жизнь. Поступила в мединститут и 43 года проработала в детской больнице"...

Сейчас Ольга Георгиевна окружена большой семьей, любящими родственниками. За плечами - огромная жизнь и воспоминания, в которых черным пятном навсегда остался блокадный город. "Моя мне память не дает покоя" - так начинаются стихи, написанные ею об осажденном Ленинграде.

Мария Аванесова застала блокадный Ленинград десятилетней девочкой и провела здесь почти год, сполна испытав все ужасы самой тяжелой зимы. Была эвакуирована в Ивановскую область, а уже после войны переехала в Ашхабад, который стал ее домом.

Галина Мамедова - самая молодая из живущих в столице Туркменистана блокадниц. Она родилась в Ленинграде в августе 1943-го, то есть встретила освобождение города пятимесячным младенцем. Здесь, на Большом проспекте Петроградской стороны, жила до двадцати лет. А потом вышла замуж за туркменского художника и уехала с ним в Ашхабад. Большую часть жизни Галина Алексеевна посвятила работе в музеях, за что была удостоена звания "Заслуженный деятель культуры Туркменистана".

На днях Ольга Дронова, Мария Аванесова и Галина Мамедова получили памятные знаки "В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" из рук губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Воспоминания ашхабадских блокадниц войдут в Книгу памяти, которую издадут к 75-летию Победы

- Волею судьбы вы оказались далеко от Ленинграда. Между нашим городом и Ашхабадом многие тысячи километров, - обратился он к женщинам. - Но где бы вы ни жили, вы навсегда останетесь ленинградцами. Сердцем мы с вами.

Воспоминания трех ашхабадских блокадниц вместе со стихами Ольги Дроновой войдут в Книгу Памяти, которую петербургский комитет по внешним связям издаст к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Жертвенник в подарок

Фонды Музея изобразительных искусств Туркменистана в Ашхабаде пополнились уникальным экспонатом: петербургская делегация передала в дар точную 3D-копию древнего керамического жертвенника.

По словам заместителя директора Института истории материальной культуры РАН Натальи Соловьевой, это точная копия керамического жертвенника, найденного в 1980-х годах ленинградскими археологами (экспедиция Игоря Хлопина) на юго-западе Туркменистана в долине реки Сумбар.

- Было обнаружено семнадцать таких жертвенников, все они разные. Находились в целом состоянии в погребениях, - говорит Наталья Соловьева. - Это эпоха ранней бронзы - примерно середина третьего тысячелетия до нашей эры. Мы можем заключить, что перед нами именно жертвенник, по определенным признакам. Например, в маленьких чашечках явно горел огонь - это уже указывает на ритуал. Центральная емкость точно не подходит для бытового применения, но годится для жертвенных целей. В нее могли помещать символическую фигурку или кусочек пищи. Увы, восстановить ритуал полностью сегодня нереально, можно только домысливать.

Поскольку на стенки жертвенников нанесены рельефные изображения змеи, быка, барана, а также символы солнца, которые в мировой мифологии связаны с культом плодородия, ученые считают, что жертвенники специально изготавливались и использовались для проведения магических обрядов, связанных с земледелием.

Историки подчеркивают, что жертвенники представляют собой исключительно редкую находку, не имеющую прямых аналогий в археологии Переднего Востока и Средней Азии. Поскольку все они хранятся в Петербурге в Институте истории материальной культуры РАН, до сих пор в Туркменистане не было ни одного подобного экспоната. Поэтому 3D-копия наиболее сохранившегося жертвенника - очень ценное приобретение для музея.

Сотрудничество Санкт-Петербурга и Туркменистана имеет давние корни. Представители ленинградско-петербургской школы археологии внесли огромный вклад в изучение культурного прошлого этой страны, известной как один из центров рождения цивилизации.

Уже больше тридцати лет усилия археологов из Северной столицы сосредоточены на изучении поселения Йылгынлы-депе, расположенного в подгорной полосе Копетдага. Оно было основано в пятом тысячелетии до нашей эры и просуществовало около полутора тысяч лет. Одно из последний здешних открытий - уникальная мастерская, старейшая из обнаруженных в Средней Азии.

Планы на пять лет

Главным итогом визита петербургской делегации в Туркменистан стало подписание дорожной карты на ближайшие пять лет по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях.

Среди наиболее перспективных сфер сотрудничества министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов называет судостроение для каспийского флота и IT-сектор. В Ашхабаде планируется запустить проект "смарт-сити", подобный действующей в Петербурге программе "Умный город", и здесь туркменским специалистам пригодятся российские наработки в цифровой экономике.

Предприятия Северной столицы готовы участвовать в проектах ключевых отраслей промышленности Туркменистана. Речь, в частности, идет о строительстве международного железнодорожного коридора "Север - Юг" и комплекса селезащитных сооружений в Ашхабаде, реконструкции тепловых электростанций, модернизации предприятий нефтегазовой сферы. Фармацевтические компании из Северной столицы могут поставлять лекарственные препараты, в том числе инсулин.

Туркменистан, со своей стороны, планирует продвигать на петербургский рынок продукцию сельского хозяйства, химической и нефтехимической промышленности. А использование туркменского хлопка может стать интересным акцентом в реализации масштабного проекта "Санкт-Петербург - центр индустрии моды и легкой промышленности".

Дорожная карта также предусматривает расширение программы школьных и студенческих обменов.

- Я восхищен столицей Туркменистана. Ашхабад - это сказка, которая претворилась в жизнь. Беломраморный, чистый, удобный, это город садов и фонтанов. Считаю, что нашим школьникам будет полезно побывать здесь, - отметил Александр Беглов. - Радует, что туркменская молодежь все чаще выбирает Петербург для получения образования. Сейчас в наших вузах учатся более двух тысяч студентов из Туркменистана.

Кстати

Одно соглашение о сотрудничестве между образовательными учреждениями уже действует: два года назад его заключили школа N 225 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и туркмено-российская школа имени Пушкина в Ашхабаде. Она получила в дар от петербургской делегации около двухсот изданий на русском языке, включая "Блокадную книгу" Даниила Гранина и Алеся Адамовича.