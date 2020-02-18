Администрация Петрозаводского городского округа намерена закупить 20 новых троллейбусов, в том числе и электробусов, которые могут ездить на аккумуляторах. Власти уже подали заявку на получение финансирования в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". На это необходимо 500 миллионов рублей. Чуть раньше республика заявляла о желании взять транспорт в региональную собственность. Но потом передумала.

Троллейбусный парк в Петрозаводске находится в плохом состоянии. Из 68 машин две трети изношены на 70 процентов. Однако, по данным регионального министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи, этот процент составляет все 95.

Что остается? Уповать на те троллейбусы, которые "дарит" Петрозаводску Москва, покупая себе современные. Такие машины поступили в конце прошлого года. Чтобы они вышли на линии, их надо привести в надлежащее состояние. Но пока другого выхода нет, заявляют чиновники. А депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова считает, что таким образом столица экономит на утилизации старых машин, "одаривая" ими регионы.

Троллейбусное управление с трудом решает финансовые проблемы. Одна поездка в транспорте сегодня стоит 25 рублей, хотя экономически обоснованный тариф - не менее 33 рублей. Плюс еще льготные проездные для школьников и студентов. Разницу оплачивает городской бюджет, выделяя ежегодную субсидию в 100 миллионов рублей.

Пассажиропоток троллейбусам перебивают частные автобусные перевозчики. Они более мобильны, но стоимость одной поездки у них тоже выше - 32 рубля. Городские власти пытаются вернуть пассажиров в салоны троллейбусов. Здесь ввели систему безналичной оплаты, которой уже пользуется 31 процент жителей. В ближайшее время пассажиры получат и бонус.

- Мы провели переговоры с популярной платежной системой. И договорились, что во втором квартале 2020 года для граждан, у которых есть карты данной системы, предоставят кешбэк. Им с каждой покупки билета в 25 рублей будут возвращать пять, - говорит заместитель главы администрации города Юлия Мизинкова.

А еще ввели онлайн-систему отслеживания троллейбусов. И теперь пассажиры знают, в какое время он подъедет к остановке. Программа доступна в любом мобильном устройстве.

Но лишних денег, которые можно потратить на покупку новых машин, все это не прибавляет. В конце прошлого года власти республики заявили, что готовы взять троллейбусный парк в собственность на несколько лет, чтобы привести его в порядок. Это, по их мнению, даст возможность профинансировать модернизацию из республиканского бюджета, рассчитаться с долгами, приобрести новую технику.

Пассажиропоток троллейбусам перебивают частные автобусные перевозчики

Но в новом году об этой идее речь уже не заводят. Скорее всего, потому что, городские власти однозначно заявили: предприятие останется в муниципальной собственности. Единственная помощь, которую ждут от республиканских властей, - субсидии на приобретение новых машин. Кстати, в правительство уже представили и проект оснащения муниципального предприятия современными троллейбусами, доказывая целесообразность их приобретения. Как считают на самом предприятии, чтобы троллейбусы стали более удобными и выгодными для пассажиров, надо выделить для них полосы, составить короткий интервал движения, но самое главное - выпустить на линии новые машины.

Заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Виталий Спиридонов на заседании комитета регионального Законодательного собрания заявил, что помощь выделят, но конкретные суммы не называются. Он также сообщил и о заявке, которую подали в федеральный проект "Безопасные и качественные дороги". Если она получит одобрение, новые троллейбусы, в том числе и электробусы с удлиненным автономным ходом, появятся в городе. Но не раньше 2024 года.

А на чем ездить до этого времени? Остается только один вариант - списанные московские троллейбусы.