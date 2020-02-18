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18.02.2020 09:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Свалить не получится

Как "мусорная" реформа повлияла на ситуацию с раздельным сбором отходов в СЗФО
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 34(8088)
Субъекты РФ должны утвердить дорожные карты по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) к лету текущего года. Такой пункт содержится в перечне поручений президента по итогам послания Федеральному собранию. По информации федерального Минприроды, 70 процентов территориальных схем уже предусматривают возвращение вторсырья в оборот. Но если одни регионы приступили к реализации подобных проектов, в других рециклинг существует только на бумаге или остается уделом экологов-энтузиастов.

Четыре тонны в неделю

В Калининграде в начале этого года стартовал пилотный проект, в котором принимают участие и местные власти, и областной оператор по обращению с отходами, и экоактивисты. Регион и муниципалитет закупили контейнеры для пластика, металла и бумаги. Их установили на 60 действующих контейнерных площадках города.

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Оператор объявил конкурс на вывоз и дальнейшую сортировку вторсырья, который выиграл руководитель экологического проекта "Зеленое дело" Олег Пауков. Калининградец еще в 2015 году организовал в регионе работающую систему раздельного сбора отходов. Он начал приезжать в дома и офисы, забирать полезные отходы весом от пяти килограммов, сортировать их и продавать переработчикам.

Дело пошло, желающих сделать регион чище становилось все больше и больше. Пауков зарегистрировал компанию, трудоустроил водителей и сортировщиков. В результате за четыре с половиной года единомышленники спасли от гниения на свалке более полутора тысяч тонн вторсырья.

С 1 февраля 2020-го к двум с половиной тысячам точек, которые регулярно посещают экомобили "Зеленого дела", добавились 60 городских контейнерных площадок. По оценкам Олега Паукова, в среднем за неделю из каждого контейнера для раздельного сбора извлекается 50-60 килограммов макулатуры, 10-15 килограммов пластика и два-три килограмма металла. То есть на всех площадках еженедельно накапливается почти четыре тонны полезного вторсырья.

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- Но это только начало пути. Думаю, в перспективе контейнеры будут заполняться быстрее, - рассуждает Олег Пауков. - Мы и наши партнеры-переработчики к этому готовы. Калининградцы также готовы к раздельному сбору отходов. Уже сейчас с каждым нашим приездом "чистого" вторсырья становится все больше.

Плату за свою работу от регионального оператора активисты не получают. Они заинтересованы в том, чтобы на сортировку поступало больше вторсырья. И, разумеется, в том, чтобы регион стал чище.

Мусор стал "невыездным"

Выкидывать в специальные контейнеры, впрочем, можно только отходы, которые перерабатываются на территории российского эксклава. Таковых немного: несколько видов макулатуры, прозрачные пластиковые бутылки и металл. Это же вторсырье экомобили вывозят из калининградских домов и офисов.

Раньше "Зеленое дело" принимало практически все отходы. То, что не интересовало калининградских переработчиков, покупали в других российских регионах. Но в 2018 году новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обязал калининградских предпринимателей платить пошлины и таможенный НДС, чтобы вывезти вторсырье за пределы региона. Либо доказывать, что отходы не прибыли из-за пределов ЕАЭС и не попали под беспошлинный режим калининградской особой экономической зоны.

По данным Минприроды РФ, 70 процентов территориальных схем предусматривают возвращение вторсырья в оборот

Подтвердить исключительно "евразийский" статус мусора, собранного у населения и фирм, практически невозможно. А уплата пошлин сделала продажу отходов переработчикам из других субъектов РФ экономически нецелесообразной. По этой же причине игроки калининградского рынка рециклинга испытывают сложности с отправкой своих товаров, произведенных из "беспаспортных" отходов, в "большую Россию".

Недавно глава региона озвучил эту проблему во время встречи с президентом. Переработчики надеются, что в ближайшее время ситуация на таможне изменится.

Демонтируют контейнеры

В Псковской области эксперимент по раздельному сбору отходов тоже инициировали предприниматели. В 2012 году компания, которая занимается вывозом, сортировкой, переработкой и утилизацией отходов в Пскове и в Псковском районе, начала устанавливать во дворах специальные сетки для пластика, полиэтилена, стекла и макулатуры. К началу 2019-го насчитывалось порядка двухсот таких контейнеров - в региональном центре, деревнях Неелово, Тямша, Родина, Уграда и других населенных пунктах.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Но если в Калининградской области "мусорная" реформа привела к развитию действующего проекта, на Псковщине все случилось наоборот. В текущем году регоператор произвел "перетасовки" на рынке, и предприятию, обслуживающему сетки для сбора вторсырья, достался только небольшой участок Пскова.

- Так как мы больше не вправе обслуживать часть регионального центра и населенные пункты Псковского района, порядка ста сеток для раздельного сбора отходов приходится демонтировать, - комментирует ситуацию директор компании Андрей Лукьянов. - Ситуация неприятная. С одной стороны, эксперимент по раздельному сбору отходов не приносил нам дополнительной прибыли. С другой стороны, он позволил понять, как минимальная сортировка влияет на долю отходов, пригодных для переработки, в общей массе ТКО. На наш сортировочный комплекс в деревню Котово, согласно территориальной схеме, поступают все ТКО Пскова и Псковского района. Когда пищевые отходы смешиваются с потенциальным вторичным сырьем, из общей массы удается выделить не более четырех процентов вторсырья. Использование двухпоточной системы накопления, когда ТКО делятся на "сухой" и "мокрый" мусор, увеличивает этот показатель до 70-80 процентов.

Помимо возвращения к проекту по установке контейнеров для раздельного сбора отходов, в новой дорожной карте необходимо прописать региональные преференции для переработчиков вторсырья, полагает Андрей Лукьянов. По словам предпринимателя, на Псковщине не действуют ни льготы, ни специальные кредитные программы для игроков рынка рециклинга. В Калининградской области, кстати, переработчики отходов могут получить заем регионального фонда развития промышленности - до 50 миллионов рублей по ставке от одного до трех процентов годовых.

Удел активистов

В Новгородской области раздельным сбором ТКО пока занимаются общественники. Каждую первую субботу четного месяца они организуют в региональном центре специальные площадки, куда можно принести макулатуру, стекло, металл, пленку, пластик, CD- и DVD-диски. В среднем в рамках одной акции удается собрать порядка трех-пяти тонн разделенных отходов.

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- Все собранное вторсырье уезжает после акций на переработку, часть - на предприятия Великого Новгорода, часть - на предприятия соседних регионов, - рассказывает координатор движения "РазДельный сбор" в Великом Новгороде Любовь Малышева. - Некоторые виды пластика, к примеру, мы отправляем в Санкт-Петербург. Компании, которые занимаются переработкой отходов, готовы это направление развивать, в нашем регионе и соседних субъектах есть. Но их необходимо поддерживать. Пока же территориальная схема заточена под местного регоператора, который фактически является монополистом в сфере обращения с отходами. Переработчики мелкого и среднего звена не могут на равных условиях заниматься сбором вторсырья, что тормозит развитие отрасли.

По мнению Любови Малышевой, чтобы решить эту проблему, в первую очередь необходимо изменить систему показателей деятельности региональных операторов. Их финансовое положение должно зависеть не от количества смешанных ТКО, отправленных на сортировку, а от доли реально переработанных отходов.

Экономика ЖКХ Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область СЗФО Псковская область СЗФО Новгородская область "Мусорная" реформа

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