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18.02.2020 10:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мотострелки СФ опробовали хлебопечки и полевую кухню в Арктике

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Мотострелки Северного флота в арктических условиях опробовали новую технику тылового обеспечения на базе гусеничных вездеходов ДТ-30 "Витязь". Учение было посвящено 320-летию вещевой и продовольственной служб Вооруженных сил России.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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В учениях задействовали новейшие образцы специальной техники для жизнедеятельности военнослужащих арктических войск - это полевая кухня, хлебопекарня, водяная цистерна и хозяйственно-складской модуль. Как рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, техника обеспечивает приготовление пищи при температурах до минус 50 градусов и влажности воздуха до 98 процентов. Полевая кухня накормит горячей едой из двух блюд и даст кипяток на 250 бойцов.

Вся техника специально разработана для Арктики. Она начала поступать на Северный флот с 2017 года. И сегодня тыловые подразделения сухопутных и береговых войск имеют в своем распоряжении около десяти единиц новейшей арктической техники на гусеничном ходу, способной передвигаться по бездорожью.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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