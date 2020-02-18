Может ли культурный проект стать локомотивом развития территории? Петербургский предприниматель, ставший собственником 200 гектаров в "медвежьем углу" Ленобласти, считает, что да.

Сегодня его проект по созданию в Подпорожском районе "Парка биоморфных скульптур" в самом начале пути, но предприниматель уверен: через каких-нибудь три-четыре года он не только окупит себя, но и начнет приносить прибыль.

Все начиналось, когда Максим Титов решил заняться чем-нибудь "для души" и начал создавать туристический парк. Съездил в Хибины, в Карелию, в Нидерланды... Помимо изучения опыта, пригласил опытного голландского консультанта, который занимается развитием "туристических деревень" по всему миру.

Зарубежный опыт, как отмечал его голландский консультант, учит: для того чтобы вывести продукт на рынок, необходимо сначала все просчитать, потом построить "под ключ", а уж потом предлагать товар потребителям.

- Но в России так работать невозможно, - говорит Максим. - Мы потихоньку "включали" разные этапы проекта, а потом делали следующие шаги.

Порой доходило почти до катастрофы. Так, когда грянул последний кризис, отчаявшийся владелец решил было продать скупленные земли.

Все изменилось, когда судьба свела Максима Титова с московским художником Дмитрием Каваргой. Столичный житель искал для себя "дом в глухомани" и занимался созданием биоморфных скульптур, которые как бы "вырастают" из ландшафта и гармонично сочетаются с ним. Поучаствовать в создании парка позднее выразили желание художники Дмитрий Жуков, бельгийка Каролина Гулен и Николай Полисский, основатель парка ландшафтных объектов в деревне Никола-Ленивец. Сейчас вблизи этого, только еще создаваемого парка биоморфных скульптур уже поселились и другие художники, музыканты и даже научные работники.

Уставшие от офисного однообразия, горожане охотно включаются в такие «путешествия для души и тела»

Максим считает: его детище будет развиваться как своеобразная, со своей изюминкой туристическая деревня, в которой гостям будут предлагать развлечения на разный вкус. Например, предоставлять возможность пожить в настоящем деревенском доме, повозиться на грядках, пообщаться вплотную с козами, курами. Для товарного, фермерского хозяйства здешние земли не подходят, а вот для такого дополнения - вполне. Не отказывается предприниматель и от рыбного хозяйства.

Появившийся на берегу Гонгинского озера комплекс комфортабельных коттеджей убеждает: проект будет развиваться. Но как?

Максим уверен: для реализации планов нужны не столько инвесторы, сколько "соучастники" проекта. Именно поэтому он сейчас налаживает контакты с проектом "Аль-туризм", реализуемым Екатериной Затуливетер. Принцип там необычный: организаторы собирают людей, готовых стать частью какого-то важного, социально значимого дела. Например, едут командой в Городец, чтобы помочь в реставрации и спасении резных наличников. Или отправляются на Чукотку, чтобы наряду с любованием экзотикой поучаствовать в создании Музея морского промысла.

Уставшие от офисного однообразия и привычного турецкого пляжа в отпусках, молодые горожане охотно включаются в такие "путешествия для души и тела". Приятно ведь испытать некое приключение, которым к тому же можно гордиться как добрым делом.

Дзозеф Пайн и Джеймс Гилмор давно уже открыли, что современная экономика движется в сторону "экономики впечатлений". Сейчас она делает новый поворот - к экономике соучастия. И молодые предприниматели вроде Максима чутко ловят эту тенденцию.

Так, сегодня он говорит, что оптимальным партнером для него стал бы тот предприниматель, кто пришел бы с предложением взять кусок земли в аренду под необычный, интересный, творческий проект, который, понятно, никак не навредил бы общему делу. Но, например, отдать пустующий сарай под склад для старых шин или ферму для криптовалюты невозможно. А вот предоставить свои площади под турслеты или устроить здесь некий коворкинг-центр для событийных мероприятий туристического профиля - почему бы нет?

Развитие этой территории создает и новые рабочие места. Местный краевед Михаил Курилов готов давать уроки юным экскурсоводам. А Вепсский центр фольклора, расположенный в соседней деревне Винницы, способен удивить самых взыскательных туристов: здесь готовы проводить до десятка мастер-классов, обучающих искусству, традициям и кулинарии вепсов.

- Если наладить к нам поток туристов, здесь каждому будет чем заняться. - говорит Максим.

И судя по энтузиазму, с которым он и его команда осваивают новые технологии бизнеса, скоро так и будет.