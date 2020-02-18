Наибольшая убыль населения в СЗФО зафиксирована в прошлом году в Республике Коми. Отрицательная разница между численностью постоянных жителей на 1 января 2020-го и на 1 января 2019-го составила в этом регионе 10,2 тысячи человек. Прирост населения был отмечен только в четырех субъектах округа - Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Калининградской и Ленинградской областях. Такие выводы можно сделать, исходя из предварительной оценки численности населения Росстатом.

Речь идет об общем приросте населения, который учитывает не только разницу между родившимися и умершими гражданами, но и распределение миграционных потоков. Именно благодаря притоку мигрантов из других стран и других российских регионов Северная столица, Калининградская область и Ленобласть показали в прошлом году положительные результаты. Естественный прирост, то есть соотношение рождаемости и смертности, был отрицательным во всех субъектах СЗФО, кроме НАО.

Так, в Республике Коми в прошлом году естественная убыль населения составила две тысячи человек. В антилидеры по общей убыли населения регион вышел из-за миграционного оттока - порядка восьми тысяч человек решили уехать из Коми.

Часть этих переселенцев, кстати, могла принять Калининградская область. Общий прирост населения в самом западном российском регионе составил в прошлом году 10,1 тысячи человек. Калининградские предприятия в партнерстве с властями привлекают высококвалифицированных специалистов из других субъектов РФ.

Благодаря перезагрузке законодательства о калининградской особой экономической зоне IT-предприятия, вложившие в экономику области всего миллион рублей, получили в начале 2018-го существенные льготы. За два года инвесторы запустили более 30 проектов в сфере информационных технологий, которым потребуется 1,7 тысячи специалистов.

Параллельно регион начал программу повышения мобильности трудовых ресурсов. Областной бюджет компенсирует компаниям затраты на релокацию высококвалифицированных специалистов из других субъектов РФ.

На поддержку могут претендовать предприятия, работающие в сферах инжиниринга, информационных технологий, производства лекарственных средств и медицинских изделий, судостроения, автомобилестроения, радиоэлектронной промышленности, сельского хозяйства.

Что касается превышения смертности над рождаемостью, этот показатель составил в Калининградской области 2,7 тысячи человек.

Наибольшую естественную убыль в СЗФО продемонстрировала Ленобласть, где родилось почти на десять тысяч человек меньше, чем умерло. Но именно этот регион стал лидером СЗФО по общему приросту населения. Благодаря миграционным процессам количество жителей Ленинградской области, несмотря на превышение смертности над рождаемостью, за прошлый год увеличилось на 29,5 тысячи человек.

Впрочем, сравнивать территории по абсолютным показателям смертности и рождаемости некорректно, полагает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Густонаселенные субъекты РФ изначально будут опережать регионы с малой численностью населения и по числу родившихся, и по числу умерших.

- Поэтому для правильного понимания демографической динамики надо смотреть не абсолютные, а относительные показатели рождаемости, смертности, миграционных потоков - в расчете на тысячу жителей региона, - поясняет Алексей Зубец.

Такие данные также опубликовал Росстат. Антилидером рейтинга стала Псковская область - коэффициент естественной убыли превысил восемь человек на тысячу жителей.

В Ленобласти, для сравнения, этот показатель не превысил шести человек.

Интересен также пример Санкт-Петербурга, где фактическое превышение смертности над рождаемостью составило 195 человек.

Но при численности населения в 5,4 миллиона человек коэффициент естественной убыли на тысячу жителей оказался нулевым.

Прямая речь

Сергей Неверов, заместитель председателя Госдумы РФ:

- С одной стороны, наука способствует народосбережению. Но вместе с тем все научные достижения породили новые проблемы. Так, заводы, которые дали подъем промышленности, наносят ущерб экологии. Иными словами, само понятие народосбережения настолько многогранное, что и решение этой важнейшей задачи не может быть односложным.