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18.02.2020 07:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уволенный за стихи Есенина учитель решил стать маляром

Текст: Вера Черенева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Бывший педагог петербургской школы № 545 Алексей Никитин, который потерял работу после прочтения школьникам стихотворения Есенина, решил временно устроиться в ремонтную бригаду. Об этом учитель сообщил корреспонденту "РГ".

Фото: Из архива Алексея Никитина
Учитель уволился из школы после прочтения на уроке стихотворения Есенина

"Зарабатывать надо, устроюсь куда нибудь пока, стены красить", - сообщил корреспонденту "РГ" Алексей Никитин.

Напомним, скандал в школе случился из-за того, что учитель истории и обществознания, заменяя другого педагога, провел урок для учеников восьмого класса. На занятии Алексей Никитин продекламировал произведение "Исповедь хулигана". В этом произведении есть пара нелитературных слов. Из-за этих слов и произошел скандал.

Дети сняли все на видео. Когда запись увидела директор школы, то она вызвала учителя на беседу, после которой Никитин стал безработным. Руководство школы не комментирует ситуацию. В пресс-службе администрации Курортного района Петербурга "РГ" ранее сообщили, что педагог уволился по собственному желанию и никакого давления на него не оказывалось.

Сам Алексей Никитин сообщил "РГ", что действительно сам написал заявление на уход по собственному желанию, но сделано это было под давлением. В случае отказа, по словам Никитина, его обещали уволить по статье.

По факту инцидента в школе комитет по образованию Северной столицы начал проверку.

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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