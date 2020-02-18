Уволенный за стихи Есенина учитель решил стать маляром

Бывший педагог петербургской школы № 545 Алексей Никитин, который потерял работу после прочтения школьникам стихотворения Есенина, решил временно устроиться в ремонтную бригаду. Об этом учитель сообщил корреспонденту "РГ".

"Зарабатывать надо, устроюсь куда нибудь пока, стены красить", - сообщил корреспонденту "РГ" Алексей Никитин.

Напомним, скандал в школе случился из-за того, что учитель истории и обществознания, заменяя другого педагога, провел урок для учеников восьмого класса. На занятии Алексей Никитин продекламировал произведение "Исповедь хулигана". В этом произведении есть пара нелитературных слов. Из-за этих слов и произошел скандал.

Дети сняли все на видео. Когда запись увидела директор школы, то она вызвала учителя на беседу, после которой Никитин стал безработным. Руководство школы не комментирует ситуацию. В пресс-службе администрации Курортного района Петербурга "РГ" ранее сообщили, что педагог уволился по собственному желанию и никакого давления на него не оказывалось.

Сам Алексей Никитин сообщил "РГ", что действительно сам написал заявление на уход по собственному желанию, но сделано это было под давлением. В случае отказа, по словам Никитина, его обещали уволить по статье.

По факту инцидента в школе комитет по образованию Северной столицы начал проверку.