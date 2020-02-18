В Ленобласти экскаваторщика попросили закопать бочку с телом

Полиция Всеволожского района Ленинградской области устанавливает обстоятельства гибели женщины, тело которой было найдено в бочке якобы с отходами. Как сообщили в региональном ГУ МВД РФ, скрыть факт ее смерти помешал машинист экскаватора.

- От гражданина 1980 года рождения, машиниста экскаватора, поступило сообщение о том, что в деревне Новосергиевка на территории бетонного завода малознакомый мужчина попросил закопать бочку, в которой оказался труп человека, - рассказали в главке.

По предварительным данным, погибшая - мать человека, обратившегося к экскаваторщику. Тело 63-летней женщины не имеет признаков насильственной смерти, однако инициатор таких незаконных похорон задержан.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения подозреваемому, - уточнили в управлении.