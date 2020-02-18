В Мурманской области появится территория опережающего развития

Это будет первая ТОР, расположенная за пределами Дальнего Востока. Напомним, планы по созданию на Кольском полуострове появились в ноябре 2019 года. Официальная заявка по этому поводу была направлена региональными властями в министерство в конце января.
Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, "Столица Арктики" охватит город Мурманск, Кольский и Печенгский районы. Там заявлено пять якорных инвесторов, самым крупным из которых станет "НОВАТЭК-Мурманск" с инвестиционным проектом "Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений". Помимо него, в число "якорей" войдут еще четыре предприятия. "Морской торговый порт "Лавна" уже начал строить на западном берегу Кольского залива угольный терминал, "Порт "Лиинахамари" собирается создать на Кольском полуострове туристический кластер с возможностью приема круизных судов, "Морской терминал "ТУЛОМА" предполагает построить в морском порту Мурманск терминал минеральных удобрений и апатитового концентрата. Пятым "якорем" станет "Корпорация развития Мурманской области" с инвестиционным проектом по созданию международного культурно-делового центра. В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что ни один якорный проект не предполагает использования иностранной рабочей силы.
- Данные проекты в ТОР "Столица Арктики" позволят создать не менее 1813 рабочих мест и привлечь более 139,1 миллиарда рублей частных инвестиций, - отметил глава Минвостокразвития Александр Козлов. - Поступления в бюджет от налогов с 2020 по 2035 год, по нашим подсчетам, составят более 55,9 миллиарда рублей.
Резиденты территории опережающего развития смогут пользоваться существенными налоговыми льготами. Речь идет о снижении страховых взносов, обнулении ставки налога на прибыль, на имущество и земельного налога на первые пять лет, сокращении времени внеплановых проверок до пяти дней, возможности федерального финансирования объектов инфраструктуры. Кроме того, резидентов "Столицы Арктики" освободят от уплаты НДС при ввозе и вывозе товаров при помещении под процедуру свободной таможенной зоны. Взамен резиденты должны инвестировать в свои проекты не менее 500 тысяч рублей.
- Дополнительную экономическую активность обеспечит и получение портом Мурманск статуса свободного, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Данный режим существенно упростит процедуры оформления, будет способствовать развитию международной торговли и транзитных перевозок, послужит стимулом для развития круизного туризма. В будущем планируется включить в ТОР "Столица Арктики" Полярные Зори, ЗАТО Александровск и Ловозерский район. Мы поставили перед собой задачу запустить территорию опережающего развития в 2020 году.
Эксперты оценили эту инициативу позитивно. Однако, по их мнению, она имеет как плюсы, так и минусы. Гендиректор Международного центра развития регионов Игорь Меламед отметил, что те компании, которые объявят себя резидентами сейчас, легко получат под свой бизнес-план землю, присоединение к инженерным сетям.
Минус же заключается в нехватке рабочих кадров в Заполярье. Если на рынок труда придут крупные и стабильные предприятия, произойдет перераспределение работников и на каком-то производстве это может плохо отразиться. Впрочем, Дальний Восток имеет опыт решения подобных сложностей.
- Но стоит учитывать и негативный опыт, - подчеркивает Игорь Меламед. - На Дальнем Востоке десятки предприятий пишут бизнес-планы, за небольшие деньги получают землю и ничего на ней не строят, хотя имеют не только землю, но и налоговые преференции. Тем не менее инфраструктура ТОР строится, в рамках данной программы даже возводится жилье. Главное, чтобы не повторилась ситуация с Большим Камнем. Одна его часть представляет собой современный район с новыми зданиями, а в другой половине так и остались ветхие жилые дома.
У Мурманской области есть опыт создания подобных "свободных зон". В городе Кировске с 2017 года действует территория опережающего развития (ТОСЭР). Сейчас она включает в себя пять резидентов, работающих в сфере сервисных и химических производств. Они создали 113 рабочих мест, в том числе 60 - за 2019 год, вложив в свои проекты в общей сложности более 106 миллионов рублей. В октябре 2019 года были заключены соглашения о намерениях еще с тремя потенциальными инвесторами, которые думают построить в Кировске завод индустриального домостроения на основе 3D-технологий, открыть ресторан и создать туристско-образовательный комплекс. Но, как показала практика, условия для резидентов ТОСЭР чрезмерно жестки. Реализуя в этом статусе свой инвестпроект, резидент должен создать не менее 20 новых рабочих мест или не менее среднесписочной численности работников за последние три года. В первый год реализации инвестпроекта вложения в него должны составлять не менее пяти миллионов рублей. Инвестпроекты в рамках ТОСЭР должны подразумевать работу в сфере туризма, сервисных или химических производств. По мнению предпринимателей, эти ограничения слишком серьезны.
Как сообщили в правительстве Мурманской области, предполагается расширить перечень видов экономической деятельности, которыми можно заниматься в ТОСЭР Кировска.
Региональные власти намерены добиться, чтобы резидентам было разрешено производить пищевые продукты и напитки, выпускать неметаллические минеральные продукты, обрабатывать данные и предоставлять услуги по размещению информации. Заявка об этом уже направлена в Минэкономразвития РФ.