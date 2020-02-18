В Мурманской области появится территория опережающего развития

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило проект создания в Мурманской области территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики", который недавно был вынесен на общественное обсуждение. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Это будет первая ТОР, расположенная за пределами Дальнего Востока. Напомним, планы по созданию на Кольском полуострове появились в ноябре 2019 года. Официальная заявка по этому поводу была направлена региональными властями в министерство в конце января.

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, "Столица Арктики" охватит город Мурманск, Кольский и Печенгский районы. Там заявлено пять якорных инвесторов, самым крупным из которых станет "НОВАТЭК-Мурманск" с инвестиционным проектом "Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений". Помимо него, в число "якорей" войдут еще четыре предприятия. "Морской торговый порт "Лавна" уже начал строить на западном берегу Кольского залива угольный терминал, "Порт "Лиинахамари" собирается создать на Кольском полуострове туристический кластер с возможностью приема круизных судов, "Морской терминал "ТУЛОМА" предполагает построить в морском порту Мурманск терминал минеральных удобрений и апатитового концентрата. Пятым "якорем" станет "Корпорация развития Мурманской области" с инвестиционным проектом по созданию международного культурно-делового центра. В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что ни один якорный проект не предполагает использования иностранной рабочей силы.

- Данные проекты в ТОР "Столица Арктики" позволят создать не менее 1813 рабочих мест и привлечь более 139,1 миллиарда рублей частных инвестиций, - отметил глава Минвостокразвития Александр Козлов. - Поступления в бюджет от налогов с 2020 по 2035 год, по нашим подсчетам, составят более 55,9 миллиарда рублей.

Дополнительную экономическую активность обеспечит и получение портом Мурманск статуса свободного

Резиденты территории опережающего развития смогут пользоваться существенными налоговыми льготами. Речь идет о снижении страховых взносов, обнулении ставки налога на прибыль, на имущество и земельного налога на первые пять лет, сокращении времени внеплановых проверок до пяти дней, возможности федерального финансирования объектов инфраструктуры. Кроме того, резидентов "Столицы Арктики" освободят от уплаты НДС при ввозе и вывозе товаров при помещении под процедуру свободной таможенной зоны. Взамен резиденты должны инвестировать в свои проекты не менее 500 тысяч рублей.

- Дополнительную экономическую активность обеспечит и получение портом Мурманск статуса свободного, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Данный режим существенно упростит процедуры оформления, будет способствовать развитию международной торговли и транзитных перевозок, послужит стимулом для развития круизного туризма. В будущем планируется включить в ТОР "Столица Арктики" Полярные Зори, ЗАТО Александровск и Ловозерский район. Мы поставили перед собой задачу запустить территорию опережающего развития в 2020 году.

Эксперты оценили эту инициативу позитивно. Однако, по их мнению, она имеет как плюсы, так и минусы. Гендиректор Международного центра развития регионов Игорь Меламед отметил, что те компании, которые объявят себя резидентами сейчас, легко получат под свой бизнес-план землю, присоединение к инженерным сетям.

Минус же заключается в нехватке рабочих кадров в Заполярье. Если на рынок труда придут крупные и стабильные предприятия, произойдет перераспределение работников и на каком-то производстве это может плохо отразиться. Впрочем, Дальний Восток имеет опыт решения подобных сложностей.

- Но стоит учитывать и негативный опыт, - подчеркивает Игорь Меламед. - На Дальнем Востоке десятки предприятий пишут бизнес-планы, за небольшие деньги получают землю и ничего на ней не строят, хотя имеют не только землю, но и налоговые преференции. Тем не менее инфраструктура ТОР строится, в рамках данной программы даже возводится жилье. Главное, чтобы не повторилась ситуация с Большим Камнем. Одна его часть представляет собой современный район с новыми зданиями, а в другой половине так и остались ветхие жилые дома.

У Мурманской области есть опыт создания подобных "свободных зон". В городе Кировске с 2017 года действует территория опережающего развития (ТОСЭР). Сейчас она включает в себя пять резидентов, работающих в сфере сервисных и химических производств. Они создали 113 рабочих мест, в том числе 60 - за 2019 год, вложив в свои проекты в общей сложности более 106 миллионов рублей. В октябре 2019 года были заключены соглашения о намерениях еще с тремя потенциальными инвесторами, которые думают построить в Кировске завод индустриального домостроения на основе 3D-технологий, открыть ресторан и создать туристско-образовательный комплекс. Но, как показала практика, условия для резидентов ТОСЭР чрезмерно жестки. Реализуя в этом статусе свой инвестпроект, резидент должен создать не менее 20 новых рабочих мест или не менее среднесписочной численности работников за последние три года. В первый год реализации инвестпроекта вложения в него должны составлять не менее пяти миллионов рублей. Инвестпроекты в рамках ТОСЭР должны подразумевать работу в сфере туризма, сервисных или химических производств. По мнению предпринимателей, эти ограничения слишком серьезны.

Как сообщили в правительстве Мурманской области, предполагается расширить перечень видов экономической деятельности, которыми можно заниматься в ТОСЭР Кировска.

Региональные власти намерены добиться, чтобы резидентам было разрешено производить пищевые продукты и напитки, выпускать неметаллические минеральные продукты, обрабатывать данные и предоставлять услуги по размещению информации. Заявка об этом уже направлена в Минэкономразвития РФ.