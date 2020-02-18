Завершается зимний охотничий сезон. Сегодня в Новгородской области добывают куницу и енотовидных собак для фабрик Китая. Мясо медведей, лосей, кабанов не востребовано ресторанами и кафе, поэтому на местных заводах дичь перерабатывают в тушенку и колбасу для личного потребления. Охотники уверяют: нет моды на мех и спроса на дичь.

Мех превращается...

Зимний сезон считается традиционным и лучшим временем для добычи меха. Даже несмотря на аномальную погоду в этом году, ведь зверь все равно поменял окрас осенью. И самая дорогая и редкая шкурка на Новгородчине - куница. За прошлый сезон охотники добыли 408 зверьков. В этом году цифра останется примерно на этом же уровне. Средняя цена за сухую и не выделанную шкурку - 2000-2300 рублей. Отдельно продается хвост - 700 рублей. Ворс с хвоста куницы идет на изготовление художественных кисточек.

Тридцать лет назад востребованным и самым дорогим считался бобр. За шкурку давали до 130 рублей - больше среднемесячной зарплаты. Сегодня бобры - не лимитированный для охоты вид животных, и разрешения на добычу можно брать сотнями, но не берут. В среднем за год отлавливают 650-700 зверьков.

- На пушнину или определенный мех должна быть мода, а ее сейчас нет, - рассказал "РГ" охотник и председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области Дмитрий Графов. - Сегодня многие виды обесценились - нет спроса. Шкурка лесного хоря - всего 100 рублей, выдры - 500-700 рублей, енотовидной собаки, которую многие называют ошибочно енотом, - 1300 рублей. Сейчас востребована и самая дорогая только куница - 2200 рублей.

Два раза в год за шкурками в Новгородскую область приезжают перекупщики из Москвы и Санкт-Петербурга. Обычно в середине сезона - перед новогодними праздниками и потом в начале марта. Проезжают по райцентрам и деревням, скупая пушнину. Но прежде чем попасть к частному мастеру, на фабрику или пушной аукцион, товар успевает пройти через руки двух-трех перекупщиков, вырастая в цене в несколько раз.

- На шубу нужно примерно 50 шкурок куницы, подобранных по цвету, - это считается лот, - подсчитывает Дмитрий Графов. - Перекупщик отдаст за них около 100 тысяч рублей, в Питере лот будет стоить уже примерно 250 тысяч, а готовая шуба из куницы - 500 тысяч рублей. Почему мех куницы еще так востребован? Из него делают "соболя"! И неспециалист никогда не определит, держит в руках соболя или крашеную куницу, тем более при современных технологиях выделки и красках.

Соболи в Новгородской области не обитают. А соблазн превратить куницу в соболя велик: соболиная шуба сегодня может стоить и более миллиона рублей.

- Скупают куницу и красят под соболя. Лично я лицензии на две головы брал и поймал, - подтверждает охотник Виктор Кириллов. - Сейчас по всей России, по всем областям скупщики по домам ездят. Работают все на Москву, а оттуда процентов 80 всего меха уйдет в Китай. В этом году я продал уже 32 шкурки енотовидной собаки, поймал больше, но около 20 пришлось выбросить просто - болеет зверь и мех с плешиной. А вот норка если в капкан попадает - выпускаю. За норку сейчас 200 рублей дают. И зачем ловить?

Охотники уверяют: сегодня нет моды на натуральный мех и широкого спроса на дичь

Пропал спрос и на выдру. Как рассказывают охотники, еще несколько лет назад для Китая скупали шкурки и платили до пяти тысяч рублей, а сегодня цена упала в 10 раз - до 500 рублей, и только при условии, что зверь большой. Каждый сезон на Новгородчине разрешают добыть 35-40 выдр, но реально отлавливают в десятки раз меньше. Например, в прошлом году было всего четыре.

На колбасу и тушенку

Мясо диких животных сегодня недорогое, и отлаженного сбыта в Новгородской области нет. Практически всю добытую дичь охотники оставляют для личного потребления, а еще немного продают или раздают знакомым.

- Медвежатина - примерно 350 рублей за килограмм. Осенью было добыто в регионе 90 медведей, средний вес - 100-120 килограммов мяса, - рассказал Дмитрий Графов. - Получается всего около 10 тонн медвежатины на всех охотников. Но дичь часто перерабатывают, потому что ее сложно так готовить и долго, уметь нужно.

Добычу охотники отдают на переработку в цеха, готовые принять давальческое сырье. В Великом Новгороде сегодня три компании предлагают перемолоть, сварить, закоптить что угодно.

- К нам привозят и медведей, и лосей, и кабанов - принципиальной разницы для технологии изготовления тушенки или ветчины нет, - рассказал "РГ" представитель мясоперерабатывающего предприятия Алексей. - Мы просто перерабатываем, и они забирают всю готовую продукцию. Оплата - около 100 рублей за килограмм тушенки или колбасы.

Кафе и рестораны Великого Новгорода принимают дичь, но объемы очень ограничены. Всего в двух заведениях города в меню удалось найти медвежатину (510 рублей за порцию пельменей и 690 рублей за маринованную с медом), а стейк из лося - 450 рублей за 150 граммов.

- Потенциально интерес мог бы быть к медведю и бобру, но гости не спрашивают такое мясо, - рассказывает ресторанный шеф-повар Бахадыр Хасанов. - Медвежатину на поток не поставишь - нет такого предложения и объема мяса. Работали с кабаном, но это распространенное мясо и, по сути, свинина, просто немного иной подход к приготовлению. И новгородцы, и туристы хотят блюда из проверенных и знакомых видов - домашней утки, курицы, свинины.

Охотники, в свою очередь, наоборот, готовы и хотят работать на HoReCa, но утверждают: нет спроса и желания рестораторов, поваров. Потенциально в регионе большие запасы мяса бобров. Например, за 10 лет популяция с 22 тысяч особей выросла на четыре тысячи.

- Сдавал в прошлом году один раз бобров по 200 рублей за килограмм, - делится охотник Виктор Кириллов. - Средний вес бобра - восемь-одиннадцать килограммов. На круг берем десять. Но его себестоимость, считай, тысяча рублей. Нужно заплатить за путевку, за разрешение, отвезти в ветеринарку, чтобы проверили, поставили клеймо, провели по "Меркурию".

Чистая прибыль с одного бобра может составлять около 1000 рублей, но по одному охотники не добывают зверя. Десять бобров - уже 100 килограммов экзотического мяса и доход - 10 тысяч рублей.

Туристы на медведя

Охота и отдых на природе - это и небольшая отрасль туризма для Новгородчины. Ежегодно 10-15 иностранных охотников приезжают в регион за медведем, лосем или на кабана. Это официальные данные. Российских охотников отдельно не считают, но базы отдыха работают и предлагают выйти с егерями на зверя.

Расценки известны. Проживание на одной из охотничьих баз - от пяти до 20 тысяч рублей за сутки аренды коттеджа. Один день охоты на медведя - 3000-5000 рублей. Отдельно придется заплатить за добычу. Медведь до 100 килограммов - 40 тысяч рублей, до 150 килограммов - 45 тысяч.

Сходить на кабана значительно дешевле. Сам день охоты обойдется как и на медведя, а вот за добычу попросят заплатить меньше. Молодой кабанчик до года - восемь тысяч рублей, а до 150 килограммов - 20 тысяч рублей. И мясо, и шкура достаются охотнику.

Справка "РГ"

Новгородчина, несмотря на промышленную заготовку леса, продолжает считаться территорией, на 60 процентов покрытой хвойными, смешанными и мелколиственными лесами. В регионе сегодня 130 охотхозяйств и общедоступные охотничьи угодья, а по данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области, за последние годы оформлено более 26 тысяч охотничьих билетов.

В этом году до 29 февраля открыт сезон на кабана, бобра, рысь, выдру, куницу, лису и белку. Это из востребованных мясных или пушных зверей. Считается, что сейчас в регионе обитает около 26,5 тысячи бобров, почти пять тысяч куниц и 33 тысячи белок, 10,8 тысячи американской норки и 3,5 тысячи медведей. И это далеко не полный список.

P. S.

Через несколько дней, 29 февраля, закончится сезон охоты на пушного зверя. Весной, с конца марта по середину мая, в Новгородской области откроют охоту на медведя. Сроки хотят и еще могут сместить из-за теплой зимы. Далее, с 1 июня, начнется добыча кабана, а с 1 сентября - лосей.