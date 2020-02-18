В Петербурге начнется продажа неликвидных объектов

В Петербурге запускается алгоритм выкупа неликвидных объектов. Их дорого содержать, и городской бюджет не получает от их сдачи в аренду серьезной прибыли. Тем не менее в комитете имущественных отношений (КИО) рассчитывают, что бизнес, получив права собственности, сможет вдохнуть в эти помещения новую жизнь.

- Мы рассчитываем повысить доходы бюджета и поспособствовать формированию нового класса собственников из числа малого и среднего бизнеса, которые после приобретения объектов будут стремиться вкладываться в свою недвижимость и развивать ее, - отметил председатель КИО Валерий Калугин.

После приватизации город будет получать с этих помещений отчисления в качестве налога на имущество.

Этот вид выкупа уже успели назвать "инициативной приватизацией". Выкупить помещения по этой схеме смогут только объекты малого и среднего предпринимательства.

Перечень на выкуп будет сформирован из объектов, где арендная ставка в 2020 году не превышает 2000 рублей в год за квадратный метр, а в 2021 году - 3000 рублей за "квадрат". Выкупать бизнес сможет лишь те помещения, где срок аренды уже истек. При этом помещения, которые в принципе не пригодны к тому, чтобы в них вести деятельность, в список не попадут.

Как поясняют в КИО, в перечень включат лишь те объекты, которые предприниматели арендовали в последние два года.

К слову, у последних арендаторов появится преимущественное право выкупа таких объектов. Если они откажутся от этого предложения, то объект выставят на торги. Рассчитывать на то, что удастся купить помещение за бесценок, не стоит. Выкупную цену будут определять по результатом оценки. В принципе, если предпринимателю цена кажется необоснованной, то он может подать в суд и добиться снижения.

Правила таковы, что если не согласным с ценой окажется тот самый предприниматель, который сейчас арендует помещение, то преимущественное право выкупа за ним сохранится, даже если он будет оспаривать цену в суде. В период разбирательств никаких сделок по этому объекту проводиться не будет.

В перечень не будут включать помещения, где могли бы размещаться соцобъекты, или объекты в зданиях-памятниках.

Пока в КИО только начали работать над перечнем. Правда, вероятность, что помещений на выкуп будет много, невелика.

- Смущает странно низкая ставка. Я вообще не представляю, что за объекты недвижимости можно снимать за 1000-2000 рублей в год за квадратный метр. Приличные торговые помещения сдаются за 1200-2000 рублей в месяц и выше. Офисы А класса - 1500-2000 рублей за метр в месяц. Офисы класса B - 900-1300 в месяц. Самые дешевые офисы - 600-900 рублей в месяц. Склады - 200-700 рублей в месяц. Либо речь идет об объектах, рыночная цена аренды по которым в разы больше, чем платит арендатор городу, - говорит Максим Ельцов, генеральный директор Первого ипотечного агентства.

Вопрос с ценами не праздный. Например, сейчас, по данным сервиса ЦИАН, в Петербурге сдается в аренду 2083 помещения свободного назначения. Из них только у восьми объектов арендная плата меньше 2000 рублей в год за квадратный метр. Все восемь объектов - это складские помещения, причем довольно большие. Например, за 1812 рублей за "квадрат" в год можно снять склад на Октябрьской набережной общей площадью 292 квадратных метра. За 1560 рублей за квадратный метр можно снять здание площадью четыре тысячи квадратных метров на улице Седова.

И хотя цены выглядят довольно привлекательно, стоит отметить, что такие объекты мелких предпринимателей интересуют редко. Небольшие магазинчики, салоны красоты, пекарни базируются в помещениях площадью 20-50 квадратных метров. Но если выкупать, то предпринимателю нужно быть готовым выложить несколько миллионов.

Максим Ельцов говорит, что успешно работающий предприниматель может накопить часть суммы для выкупа и взять коммерческое помещение в ипотеку. Тем более что в Петербурге существовала практика, когда предприниматели могли брать помещение в рассрочку на три года.

Инициативная приватизация - это не первая попытка передать бизнесу не нужные городу объекты. Выкуп у города помещений проходит на протяжении последних 20 лет. Практика такова, что в условиях периодически трансформирующегося городского законодательства это все происходит кампаниями. Особенность инициативной приватизации в том, что она рассчитана только на субъекты малого и среднего бизнеса. Но, в принципе, предприниматели и раньше могли выкупить у города помещения, просматривая, например, объявления о торгах, которые проводит Фонд имущества. Еще четыре года назад в КИО признавали, что те, кто хотел выкупить помещение у города, это уже сделали.

Тем не менее специалисты с интересом ждут появления первого перечня на приватизацию.

Всем интересно, какие помещения сдавались за копейки и какой окажется их цена при приватизации.