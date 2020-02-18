В Петербурге суд признал банкротом ретейлера "Юлмарт"

Непубличное акционерное общество "Юлмарт" признано банкротом. Такое решение вынес сегодня Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает ТАСС.

В частности, в решении суда говорится о прекращении процедуры наблюдения в отношении НАО "Юлмарт", а также о признании несостоятельным (банкротом). В отношении ретейлера введена полугодовая процедура конкурсного производства.

Отметим, что под процедуру наблюдения один из лидеров российской интернет-торговли попал полтора года назад - летом 2018-го. В январе 2020 года компания подала заявление о признании себя банкротом.

Сейчас значительная часть пунктов выдачи НАО закрыта. Но его сайт продолжает работать и предлагать совершение покупок.